Uomini e Donne, la puntata di lunedì 28 ottobre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, lunedì 28 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella scorsa puntata è stata approfondita l’evoluzione della frequentazione tra Marcello e Giada: per lui le cose vanno a gonfie vele, lei inizialmente ha ritenuto la stessa cosa, ma a frenarli è una decisione di Giada che fa rimanere male l’uomo: “Io con lui sto molto bene, rido, scherzo, ma l’ho conosciuto in un contesto in cui l’ho visto nel suo percorso. Se arrivasse qualcuno per me, lo farei scendere dalle scale per conoscerlo…”.

Sempre per il trono over, Valentina e Andrea – dopo una lite pesante di qualche puntata fa – hanno ritrovato armonia e dunque decidono di proseguire la conoscenza.

Barbara e Gabriele B. continuano a conoscersi, anche se un altro uomo è sceso per lei : Alessandro, romano, 64 anni, divorziato con due figli, nonno da poco tempo. Barbara lo tiene e ci balla…

Nel trono classico Martina chiarisce con Ciro ballandoci, mentre Francesca è uscita in esterna con Paolo.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 28 ottobre 2024

Gemma decide di interrompere la conoscenza dell’ultimo cavaliere che era giunto in studio per lei. Sempre per Gemma, però, arriva un nuovo corteggiatore che ha trascorso ben 40 anni della sua vita in Canada.

Michele, invece, ha portato in esterna per la prima volta una ragazza di nome Veronica.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione