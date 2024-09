Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 25 settembre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 25 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Mario, ex corteggiatore di Ida Platano tornato per chiarire alcune cose con Cristina, ha lasciato lo studio senza risolvere granché. Sempre nel trono over Alessandro e Maria Teresa, coppia formata la scorsa stagione, sono venuti per raccontarsi. Qualche scaramuccia tra di loro, ma la musica di Vasco Rossi lenisce tutto. Altra coppia formata è quella formata da Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua entrano in studio. Roberta: “Sono serena. Alessandro non mi fa mancare nulla. Sono tanto innamorata”.

Aurora Tropea conosce il cavaliere Carmine, arrivato per lei. Lei lo tiene.

Si sono presentati tre new entries del parterre degli uomini: Juri, Danilo e Andrea

Presentati tre nuovi tronisti, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino (da Temptation Island) e Alessio Pecorelli.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 25 settembre 2024

In arrivo la presentazione della quarta e ultima tronista, Martina de Ioannon.

Tina ha cercato di far scoccare la scintilla tra Gemma e Valerio facendoli ballare insieme quattro volte, sperando in un bacio. Tuttavia, la loro frequentazione sembra già essere arrivata al capolinea. Gemma esprime il desiderio di incontrare Raffaele, un uomo che è venuto in studio per incontrare Barbara.

Non accenna ad abbassarsi la tensione tra Armando e Aurora.

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione