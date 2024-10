Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 2 ottobre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 2 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Tina chiede a Gabriele se ha chiesto il numero di Elisabetta con cui stava ballando. La donna spiega di essere andata lei a invitarlo. Ma sarebbe stato un approccio amicale. Sabrina “Ho detto che mi volevo soffermare con te, poi fra 3/4 volte capisco che non è nato un sentimento d’amore”. Gabriele, però, resta della sua posizione e vuole vedere altre donne.

Una persona è venuta a conoscere Cristina: Emiliano, lei però non lo tiene.

Marcello, Andrea e Giada in centro studio. La donna è uscita con tutti e due.

La tronista Francesca, intanto, è presa dall’ansia e si sfoga in un pianto. Maria de Filippi: “Sii meno autocritica nei tuoi confronti”.

Sempre per il trono classico, Alessio è andato in esterna con Jenny.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 2 ottobre 2024

Gemma continua a frequentare Raffaele: in studio, ha espresso grande entusiasmo per lui, rivelando di averlo rivalutato dopo il loro primo incontro nel 2017 a Uomini e Donne. Tina Cipollari ha avuto un confronto con Gemma e, come suo solito, le due non se le mandano a dire…

Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno continuato a criticare Sabrina, che ora sta vedendo un uomo che si chiama Sergio…

Dove vederlo in tv e streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult della trasmissione