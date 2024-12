Uomini e Donne, la puntata di oggi giovedì 19 dicembre 2024 in diretta: cosa succede nel Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, giovedì 19 dicembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Fabio – dopo aver chiuso con Gemma – è uscito con Eleonora. Si sono scambiati il numero insieme per andare a cena, più in là vorrebbero andare anche a ballare. Eleonora aggiunge che Fabio avrebbe parlato a lungo di Gemma con lei, la dama però non è tanto contenta di questo e lo invita a concentrarsi di più sulla nuova conoscenza. Per lui c’è anche una nuova dama, Ida Linda, lui la invita a ballare.

Intanto ancora tensioni tra Maurizio e Gloria “Negli ultimi giorni ci sono stati dei baci ma anche intimità” dice lui, lei è evidentemente scocciata dall’atteggiamento di lui e lo scarica. Per Gloria, l’uomo non accetta semplicemente che si sia chiusa la storia tra di loro e aggiunge di essersi sentita in soggezione nella forma di Maurizio. Lui, offeso, replica accusando Gloria di non avere argomentazioni.

Gloria sta uscendo anche con un altro cavaliere, Bilal, le cose vanno bene tra di loro.

Nel trono classico Martina e Gianmarco, dopo aver discusso in studio, si vedono fuori e tornano a parlare del loro rapporto. Martina si è sentita giudicata e ribadisce che è sempre stata combattuta tra lui e Ciro. Per Martina quando non correrà dietro a nessuno allora sarà arrivata alla scelta

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 19 dicembre 2024

Vedremo il continuo del trono di Martina, dopo lo scambio di battute a cui è seguita la discussione con Gianmarco, vedremo cosa ne è stato di Ciro, mentre per la tronista Francesca le cose non si mettono tanto bene…

