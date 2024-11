Uomini e Donne, la puntata di lunedì 11 novembre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 11 novembre 2024 in diretta dalle 14:45

Oggi, lunedì 11 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultimo episodio, duro botta e risposta tra Ilaria (“Sei una donna piccola così, stai da 10 anni qui dentro, ci farai la tomba”) e Barbara (“Sei tu la donna da seguire. Non farò quello che hai fatto tu, io ho una morale. Tu sei una meteora qua dentro, tra poco non si ricorderà più nessuno di te”). Barbara rivela il contenuto di alcuni messaggi scambiati con Vincenzo. Secondo la maestra, il cavaliere non avrebbe decifrato l’età di Ilaria perché troppo rifatta. Smentisce tutto.

Martina è uscita con Ciro per un chiarimento. Il corteggiatore vuole farsi conoscere a pieno.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 11 novembre 2024

Gemma è uscita nuovamente con Fabio ed è stata trasmessa la loro esterna. Durante la serata, hanno cantato al karaoke e Gemma si è soffermata sulle parole di una canzone, dandogli molto valore. Barbara, dopo la sfuriata della scorsa puntata, torna a discutere nuovamente con Vincenzo. L’uomo prenderà una decisione drastica sulla frequentazione con la de Santi…

Mario invece discute con Morena perché quest’ultima non ha ancora compreso i motivi per i quali lui ha deciso di chiudere la frequentazione con lei.

