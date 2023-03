Oggi, giovedì 23 febbraio 2023, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Desdemona Balzano, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

UOMINI E DONNE: QUANDO SCEGLIERANNO LAVINIA E FEDERICO?

Grande attesa per le scelte di Federico e Lavinia. Sono settimane che i due tronisti hanno manifestato una forte indecisione nei confronti dei/lle rispettivi/e corteggiatori/rici senza, però, prendere una decisione definitiva. Seguiranno davvero il cuore nella scelta del/la compagno/a di vita?!

UOMINI E DONNE PUNTATA 10 MARZO 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming su Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

Inoltre, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.

TvBlog seguirà in diretta la puntata a partire dalle 14:45.

UOMINI E DONNE SUI SOCIAL

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

C’è anche una sezione dedicata alla trasmissione sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, esiste una pagina ufficiale

Su Twitter, invece, l’account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l’hashtag #uominiedonne.

E’ presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.