Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 15 novembre 2022 in diretta

Oggi, martedì 15 novembre 2022, andrà in onda nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I primi tronisti della stagione 2022 – 23 sono Federica Aversano, Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Uomini e Donne: Alessandro – Ida… la storia infinita

Dopo avergli confessato il proprio amore, Alessandro fatica a recuperare la fiducia di Ida che, a sua volta, sembra non aver messo una pietra sopra alla sua storia con Riccardo (che, pochi giorni prima, è uscito amichevolmente con Roberta a cui ha strappato un bacio). L’imprenditore salernitano, innamorato alla follia, sarebbe disposto a trasferirsi a Brescia per viversi questa relazione lontano dalle telecamere.

Il suo ‘rivale’, invece, non riesce a tirar fuori, le proprie emozioni. Cerca conferme nell’ex fidanzato, ha paura di un passato non troppo lontano, è fermo sulle proprie posizioni, non avanza di un millimetro. Una soap opera made in Italy che potrebbe far invidia a ‘Beautiful’. Riuscirà la dama del trono over, dopo tanti turbamenti, a prendere una decisione finale su uno dei due pretendenti al suo cuore?

Uomini e Donne, Pinuccia gelosa della conoscenza tra Alessandro e Michela?

L’amatissimo protagonista del trono over ha scelto, nell’ultima registrazione, di approfondire la conoscenza con una signora di Milano, Michela che porta benissimo i suoi 80 anni. Piacente, gentile, gradevole nei modi, molto attiva in palestra, stile di vita salutista, con una famiglia di centenari, la donna ha tutte le carte in regola per far capitolare il simpatico novantaduenne.

Come sarà andata questa uscita? E soprattutto, quale sarà stata la reazione di Pinuccia da Vigevano (che sembra non essersi ancora rassegnata ad aver perso il suo compagno d’avventure?!)?

Uomini e Donne puntata 15 novembre 2022: come seguirlo in diretta tv e live streaming

La trasmissione si può seguire direttamente su Canale 5 (tasto 5 del telecomando) o in streaming du Mediaset Infinity.

Su Witty Tv, è possibile rivedere la puntata e le clip con i momenti cult.

TvBlog seguirà in diretta Uomini e Donne a partire dalle 14:45.