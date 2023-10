Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, martedì 3 ottobre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Dopo aver appreso del bacio appassionato con Claudia, Barbara ha seriamente messo in dubbio il desiderio di approfondire la conoscenza con Alessio. Quest’ultimo, in serata, sarebbe dovuto uscire con una terza donna, Erika, che abita a 30 minuti da casa sua. Si scopre che il cavaliere avrebbe invitato Claudia in camera. Scatta la discussione in studio e a quel punto Alessio medita di non uscire con nessuna delle due per chiarirsi le idee. Claudia si confronta con Marco e chiude la frequentazione.

Per il trono classico, Carlo è risentito di essere stato messo da parte da Manuela. Nel frattempo spunta nuovamente fuori la discussa story Instagram di Michele, la situazione tra la tronista e il corteggiatore torna sui nervi tesi.

Uomini e Donne, puntata 3 ottobre 2023: anticipazioni

Nel Trono Classico, c’è stata una segnalazione riguardante Carlo, corteggiatore di Manuela. Dopo aver valutato la segnalazione, Tina Cipollari e Gianni Sperti prendono le difese del ragazzo. Cristian, invece, è uscito in esterna con Valeria e sta conoscendo anche una ragazza di nome Valentina.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.