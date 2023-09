Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, giovedì 28 settembre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata di ieri abbiamo finalmente saputo cosa è successo nel famigerato viaggio in Sardegna di Gemma e Maurizio. I due hanno dormito nello stesso hotel ma in due camere separate. Tina è rimasta insoddisfatta di quanto visto, si aspettava di più. Gemma, al contrario, parrebbe essere rimasta felice degli “abbracci molto forti” avuti dal cavaliere. “L’approccio fisico, per ora, non mi interessa” ha affermato Gemma, ma Tina non è tanto convinta e tira fuori persino un test di gravidanza. Poco dopo porta Gemma in bagno per fare il test e Tina dice che è risultato positivo. Protagonisti anche la tronista Manuela e i corteggiatori Carlo e Michele. Tra Manuela e Michele pare non correre buon sangue per alcuni comportamenti avuti con lei.

Uomini e Donne, puntata 28 settembre 2023: anticipazioni

Cristian ha portato in esterna una corteggiatrice di nome Virginia. La corteggiatrice Beatrix, che nelle scorse settimane è uscita in esterna con entrambi i tronisti, non è stata portata in esterna né da Brando, né da Cristian. Alessio, invece, ha iniziato a conoscere due dame. Una di queste è Barbara che, però, ha deciso di porre fine subito alla frequentazione. Barbara ha deciso di non continuare a conoscere Alessio perché quest’ultimo ha baciato entrambe le dame.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.