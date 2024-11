Oggi, martedì 26 novembre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. E noi la seguiremo live a partire dalle 14.45

In studio, ci sono gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Vediamo cosa succede oggi ai protagonisti del pomeriggio di Canale 5.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda lunedì 25 novembre sono tornati in studio Vincenzo e Ilaria per raccontare l’evoluzione della loro storia. I due hanno discusso in maniera accesa con Gianni e Tina e Ilaria ha ammesso di aver querelato Barbara per aver pronunciato alcune frasi ritenute “diffamatorie” dalla dama. Martina, in centro studio, ha parlato delle sue esterne e ha ballato con Gianmarco, al termine del recap.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 26 novembre 2024

Gemma è pronta per tornare in centro studio ma si riaccende una possibile discussione con Tina. Francesca, invece, si è baciata in esterna con Francesco. La tronista ha annullato l’esterna con Gianmarco (non il corteggiatore di Martina ma un altro) e quest’ultimo si è arrabbiato in studio. Un uomo si sarebbe presentato per conoscere Gemma ma lei ha rifiutato.

In arrivo una segnalazione per Alessio.

