Nuovo appuntamento di Uomini e Donne, giovedì 24 novembre 2022, a partire dalle 14.45, su Canale 5. In studio, ci saranno, come di consueto, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti e anche i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne, puntata 24 novembre 2022, anticipazioni, dove eravamo rimasti

Continua la puntata iniziata ieri, 23 novembre 2022. Nel corso dell’appuntamento, Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma insieme, provando a vivere il loro amore lontano dalle telecamere. La scelta è stata applaudita da Gianni Sperti ma criticata da Tina, convinta di rivedere presto i due nuovamente in studio. Anche Roberta Di Padua si è mostrata molto scettica riguardo alla nuova coppia formatasi. Silenzio da parte, invece, di Riccardo, ex storico di Ida. Federica Aversano, invece, ha abbandonato il trono classico, non pronta, al momento, a fare il suo percorso tra i corteggiatori presenti in studio per lei.

Uomini e Donne, puntata 24 novembre 2022, anticipazioni

Dopo l’addio di Ida e Alessandro, ci sarà spazio per Riccardo Guarnieri, l’ex fidanzato della dama. L’uomo, infatti, racconterà di essersi visto con Gloria, dopo aver ripreso i contatti la settimana precedente. I due sono usciti a cena insieme. Daniela, invece, sempre del trono Over, ha comunicato di aver interrotto la frequentazione con Walter, il cavaliere del parterre maschile.

