Sorpresa a Uomini e Donne: Ida e Alessandro annunciano di lasciare il programma insieme per iniziare a vivere la propria storia d’amore. Il sentimento ha prevalso e così i due ragazzi hanno scelto di lasciare il programma della De Filippi e continuare a stare insieme lontano dalle telecamere.

“Nel giro di 20 giorni questa coppia si lascia, sentite a me. E’ una cosa troppo affrettata, è un fuoco di paglia…”

sentenzia Tina Cipollari, che mette subito una buona parola su questa nuova relazione, mettendo in evidenza anche la distanza, con lui a Salerno e lei a Brescia.

“Fino a qualche giorno fa lei aveva ancora dubbi…”

continua a sentenziare Tina prima di lasciare lo studio (“Maria, io esco”) nell’ennesimo battibecco con Gianni, per poi rientrare ed evocare a sé il potere del tempo (“E poi vedrete se non ho ragione io… Il tempo è galantuomo!”).

In generale, però, il clima non sembra essere particolarmente ‘romantico’ intorno alla coppia: Roberta non manca di mettere in dubbio l’autenticità di questa decisione, mentre Gianni Sperti plaude alla nuova unione, ma anche lui non manca di lanciare qualche frecciatina a qualche altro spasimante, ovvero Riccardo, che sembra piuttosto piccato dalla scelta di Ida.

“Ho accumulato tanta di questa indifferenza che non ho nulla da dire”

chiosa Riccardo, mentre la coppia saluta e bacia le persone che sono state loro più vicine. E lasciano comunque lo studio tra gli applausi del pubblico, ma con tanti musi storti… Tutto il dettaglio di quello che è successo nella puntata di oggi di Uomini e Donne lo trovate nel nostro live. Comunque li rivedremo ‘presto’ in studio: le anticipazioni della registrazione di ieri, martedì 22 novembre, svela infatti che la coppia sarà di nuovo in studio in qualità di ospiti. In ogni caso tanti auguri, perché di certo la strada non sarà in discesa e sono già tutti pronti a mettere sotto esame ogni loro passo.