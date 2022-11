Martedì 22 novembre 2022, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, con le puntate in questione che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, cominciando dal Trono Over, Ida e Alessandro sono tornati in studio come ospiti dopo aver lasciato il programma insieme. La coppia ha fornito aggiornamenti su come sta andando la loro frequentazione fuori da Uomini e Donne. Tra loro, sta andando tutto bene e la coppia è anche reduce da una breve vacanza.

Gemma, invece, è uscita con Mario. In studio, si sono scatenate discussioni a causa di una telefonata.

Tina Cipollari, invece, ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice.

Anticipazioni registrazione 22 novembre 2022: Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Federico e Carola si sono baciati durante la loro esterna, organizzata dalla corteggiatrice in studio. Durante l’esterna, Carola ha chiesto scusa al tronista e, dopo il chiarimento, è arrivato il bacio.

Federico, oltre a Carola, ha portato in esterna anche Alice che ha notato un certo distacco da parte del tronista nei suoi riguardi.

Lavinia, invece, con una sola esterna a disposizione, ha scelto di uscire con Alessio Campoli. Il corteggiatore ha mostrato alla tronista un luogo molto importante per lui e le ha parlato a lungo della sua adolescenza. I due si sono abbracciati.

L’altro corteggiatore, Alessio Corvino, invece, ha raggiunto Lavinia in camerino. La tronista ha provocato il corteggiatore, cercando di baciarlo, ma lui ha scelto di andarsene, dandole solo un piccolo bacio a stampo.

Uomini e Donne: quando va in onda

Uomini e Donne va in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45.

La puntata viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Il programma è visibile anche in streaming su Mediaset Infinity e la puntata è disponibile dopo la messa in onda su Witty Tv.