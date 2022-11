Uomini e Donne, Federica abbandona il trono

Puntata frizzante quella di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 23 novembre (qui il live) e registrata lo scorso 4 novembre: dopo l’uscita di scena di Ida e Alessandro che iniziano la loro storia d’amore fuori dallo studio prima di una scelta, ecco che Federica fa capire di voler lasciare il Trono.

Dice di non avere più l’entusiasmo adatto, il piacere di viaggiare, di affrontare questa esperienza, che ormai la vedono dalle parti di Uomini e Donne da un paio di anni. Dice anche di non aver incontrato nessun altro fuori dallo studio, ma il suo discorso non convince Tina Cipollari, convinta che la sua sostanziale ‘fuga’ – che aveva dato per scontato (“L’avevo detto io!”) – sia dovuta al fatto che non le sia mai piaciuto nessuno davvero tra i ragazzi che ha conosciuto, tra cui Stefano e Federico che si ritrovano ora seduti davanti a lei in lacrime.

Non convinto neanche Gianni Sperti, che non capisce per quale ragione non abbia comunque deciso di continuare: ipotizza, in maniera più ‘morbida’, che in questa fase della sua vita non sia pronta a incontrare altre persone, a conoscere davvero, a lasciarsi andare a una storia d’amore.

Federica, però, si scioglie in lacrime, cercando di far capire di non avere nulla da nascondere, di non aver mai mentito alla redazione, ma facendo riferimento a un periodo non facile fuori dallo studio:

“Gli ultimi tre mesi non sono stati facili, tra avvocati… insomma, non è un periodo facile… Maria, non vorrei tu pensassi che sto buttando via un’occasione”

dice Federica. Ma la De Filippi cerca di rassicurarla: non ha mai dubitato della sua buona fede. Si immagina, dunque, che abbia a che fare anche con la sua situazione di mamma di un bimbo, che vorrebbe portare a Disneyland. E proprio Stefano si era presentato a lei con due biglietti per il parco divertimenti alla vigilia del suo compleanno.

Per adesso l’avventura da tronista di Federica finisce qui. Vedremo se ci saranno sviluppi.