Venerdì 4 novembre 2022, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, con le puntate in questione che verranno trasmesse su Canale 5 nelle prossime settimane.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver e riprese dal sito Isa e Chia, una coppia di protagonisti del Trono Over ha deciso di vivere la loro relazione al di fuori dello studio del programma di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Ida e Alessandro che hanno comunicato ufficialmente, durante la registrazione, la loro volontà di lasciare insieme il programma.

Ida ha dichiarato di non essere ancora innamorata di Alessandro, Riccardo, invece, ha preferito non commentare questa decisione della sua ex mentre Roberta è convinta che Ida e Alessandro non siano innamorati. La coppia è stata anche aspramente criticata in studio da Tina Cipollari.

Sempre riguardo il Trono Over, Riccardo è uscito a cena con Gloria mentre Daniela ha interrotto la frequentazione con Walter.

Un altro addio, ma di diverso tipo, si è registrato anche per quanto riguarda il Trono Classico.

Federica, la tronista che ha suscitato interesse anche in alcuni Cavalieri del Trono Over, ha deciso di lasciare il trono.

Inizialmente, Federica ha dichiarato di avere forti difficoltà nell’organizzarsi per prendere parte alle registrazioni. L’anno scorso, Federica trovava il modo di prendere parte al programma, spinta dal suo forte interesse per Matteo. Quest’anno, invece, la tronista non avverte lo stesso impulso per quanto riguarda i ragazzi che la stanno corteggiando. Federica ha aggiunto anche di essere rimasta delusa dal comportamento di Federico.

Federico è rimasto fermo sul proprio pensiero (il corteggiatore si era offeso per non essere stato portato in esterna) mentre un altro corteggiatore, Stefano, è stato più comprensivo con la tronista.

Sempre riguardo il Trono Classico, Federico D. ha fatto un’esterna con Noemi. La corteggiatrice ha espresso la volontà di lasciare il programma ma, successivamente, in studio, è stata mostrata una foto che la ritrae in compagnia di un altro ragazzo. A questo punto, è stato il tronista a procedere con l’eliminazione.