Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna oggi pomeriggio, venerdì 15 settembre 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori di Canale 5 è sempre per le ore 14:45.

In studio, ritroviamo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti del Trono Classico (Manuela Carriero, Cristian Forti e Brando) oltre i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Ciro ha fatto un regalo a Maria Teresa: i fichi della sua terra. Il signore vorrebbe che la dama si trasferisse per intraprendere una convivenza, ma si Maria Teresa che Carmela sono interessati a Ciro. Barbara ha ballato con Maurizio suscitando la gelosia di Gemma. Tina intanto ha portato in studio dei cannoli al pistacchio e ricotta come a provocare il cavaliere Elio. In pochi minuti riesplode la lite tra l’opinionista e l’uomo, volano parole grosse e Maria de Filippi è costretta ad interromperli ancora una volta cercando di passare ad un altro momento della puntata. Elio ha invitato Aurora a ballare. Gianni Sperti ha visto l’incontro e vuole capirne di più

Si tratta dei tronisti. Brando è uscito in esterna con Beatrice, che gli ha raccontato una pagina dolorosa della sua esistenza. Cristian è uscito con Martina di 19 anni.

Uomini e Donne, puntata 19 settembre 2023: anticipazioni

Gemma si siede al centro studio, vedrà l’esterna con Maurizio, il cavaliere che sta frequentando. In studio, Maurizio ha attirato molte critiche: il cavaliere, infatti, è stato accusato di non essere realmente interessato a Gemma al punto che anche Tina Cipollari ha preso le difese di quest’ultima. Aurora, invece, sta frequentando un nuovo cavaliere del parterre maschile che, oltre ad Aurora, sta frequentando anche un’altra dama del parterre femminile, anche lei new-entry di quest’edizione.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.