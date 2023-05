Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, mercoledì 10 maggio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa ultima parte di stagione (Nicole Santinelli e Luca Daffrè) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e donne: dove eravamo rimasti

Dopo un inizio sprint tra Claudio e Gabriella, i rapporti si sono frenati. Carla dal parterre delle donne sta in campana, le tensioni della scorsa registrazione sembrano solo un brutto ricordo e rivela di aver trovato il chiarimento con Claudio. Riccardo ha conosciuto una nuova dama, Francesca. Rompe con Giusy mentre Mariangela si riavvicina a lui dopo un momentaneo stop.

Uomini e donne: puntata 10 maggio 2023, anticipazioni

Citavamo nei giorni scorsi i continui litigi tra Tina ed Elio, la scena si ripete. Stavolta Gemma ha avuto qualcosa da ridire nei confronti di Elio a causa della sua foto profilo su Whatsapp che lo ritrae insieme all’opinionista e Gianni Sperti. Per Carla e Gabriella invece è tempo di nuove conoscenze. Siamo sempre più vicini al giorno in cui Luca farà la sua scelta (qui anticipata)

Uomini e donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro liveblogging.

