Oggi, lunedì 8 maggio 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 a partire da domani, 9 maggio.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Luca ha portato a termine il proprio percorso sul trono, scegliendo Alessandra. Quest’ultima è stata l’unica corteggiatrice presente in studio ed è stata trasmessa solo la loro esterna. Per quanto riguarda Camilla e Alice, Luca, per sua decisione, spiegherà loro i motivi per i quali ha deciso di non sceglierle, raggiungendole in camerino. A parte questo particolare, la scelta è avvenuta in modo classico, con le sedie rosse e la pioggia di petali rossi.

Nella registrazione di domani, ci sarà la scelta di Nicole.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Riccardo è uscito con una nuova dama del parterre ma, dopo una lunga discussione avvenuta in studio, i due hanno deciso di interrompere la loro conoscenza.

Carla e Gabriella, invece, hanno conosciuto due uomini giunti in studio per loro ed entrambe hanno deciso di tenerli.

Gemma, invece, ha avuto qualcosa da ridire nei confronti di Elio a causa della sua foto profilo su Whatsapp che lo ritrae insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti. In studio, Elio ha nuovamente discusso con Tina.

Come vedere Uomini e Donne in tv e in streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45. Il programma è visibile in diretta anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50.

Su Witty Tv, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Altri contenuti riguardanti il programma, infine, sono disponibili sempre su Witty Tv.