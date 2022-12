Finisce il mese di dicembre, e con esso la sesta stagione di Purché finisca bene, il ciclo antologico che ci ha tenuto compagnia con nuove storie sempre all’insegna del buonumore. Il ciclo si chiude con Una scomoda eredità, che ci porta su un’isola alla scoperta di due sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra, ed ora costrette a conoscersi. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Una scomoda eredità, quando va in onda?

La messa in onda del film-tv è prevista per giovedì 29 dicembre 2022, alle 21:25, su Raiuno, così come tutti gli altri film-tv di questo ciclo di Purché finisca bene.

Una scomoda eredità, la trama

Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), tutta la verità su loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa sull'Isola di San Pietro.

Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana (Euridice Axen) e Gaia (Chiara Francini), tutta la verità su loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa sull’Isola di San Pietro.

Le due donne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno lasciato loro in eredità. Fin dal loro primo incontro le due ragazze si trovano cordialmente antipatiche.

E non potrebbe essere altrimenti visto che Diana è una dottoressa con la mania del controllo e la determinazione di un bulldozer, mentre Gaia è uno spirito libero senza fisse radici, tutta emozioni e sensibilità. Le due sono costrette a restare nel paesino più di quanto immaginavano e a condividere la stessa casa, di cui Diana vuole a tutti i costi liberarsi mentre Gaia, che nel frattempo si è innamorata del bel sub Max (Cristiano Caccamo), la considera l’ultimo dono di sua madre e non ha nessuna intenzione di mollare.

Una scomoda eredità, quante puntate sono?

Come tutti gli altri racconti di Purché finisca bene, anche Una scomoda eredità è un film-tv, quindi composto da una sola puntata, in onda in un’unica serata e della durata di 100 minuti.

Una scomoda eredità, cast

A guidare il cast due attrici di fiction e teatro molto conosciute: da una parte, Euridice Axen, vista ad esempio in Ris Roma, A casa tutti bene-La serie e Guida astrologica per cuori infranti; e dall’altra Chiara Francini, già nel cast di Non dirlo al mio capo e giurata di Drag Race Italia. Le due, tra l’altro, hanno già recitato in altri film-tv di Purché finisca bene: Axen in Basta un paio di baffi, Francini in Piccoli segreti, grandi bugie. Da citare anche la presenza di Cristiano Caccamo, Roberto Alpi e, come partecipazione straordinaria, Cesare Bocci.

Euridice Axen: Diana

Chiara Francini: Gaia

Cristiano Caccamo: Max

Roberto Alpi

Mariangela D’Abbraccio

Cesare Bocci

Alla regia c’è Fabrizio Costa, veterano di questa serie antologica, essendo questo il suo undicesimo film-tv. A produrre, Agostino Saccà di Pepito Produzioni e Rai Fiction.

Una scomoda eredità, dov’è girato?

Il film-tv è stato girato tra l’estate e l’autunno 2022 nell’isola di San Pietro, una delle due isole principali dell’arcipelago del Sulcis, in Sardegna. L’isola, e in particolare il Comune di Carloforte, sono già stati protagonisti in passato di una fiction: li abbiamo infatti visti come location principale de L’Isola di Pietro, la fiction di Canale 5 con Gianni Morandi.

Una scomoda eredità su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda televisiva su Raiuno, è possibile vedere Una scomoda eredità in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale di Purché finisca bene.