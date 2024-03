Entro la fine del mese di aprile saranno definiti i palinsesti estivi Rai. Per quanto riguarda il daytime, il nodo da sciogliere riguarda sostanzialmente il nuovo programma quotidiano di Rai1 previsto alle ore 14. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva alcune settimane fa, a Viale Mazzini si sta lavorando a nuova produzione di intrattenimento da collocare nella fascia di palinsesto subito successiva al Tg1 delle ore 13.30. In pratica, l ‘obiettivo è sostituire per il periodo giugno-settembre La volta buona di Caterina Balivo.

Un’estate da (a)mare si farà?

Qualche aggiornamento. Il programma Un’estate da (a)mare – il titolo provvisorio è un gioco di parole tra il verbo e il sostantivo – non ha ancora visto la luce. L’ambizioso progetto di portare in esterna una produzione estiva di Rai1 comporta una serie di valutazioni, in primis sul piano della fattibilità economica. L’idea – messa nero su bianco – della trasmissione resta comunque sul tavolo dei dirigenti della tv pubblica e in particolare del direttore del Daytime Angelo Mellone. Stando a quanto risulta a TvBlog sarebbe stata individuata la conduttrice: si tratterebbe di Carolina Rey.

Dunque: nel caso in cui Un’estate da (a)mare si concretizzasse al timone ci sarebbe la Rey, affiancata da un collega uomo non ancora scelto. Nell’eventualità opposta, invece, la Rey sarebbe confermatissima a Weekly, l’appuntamento estivo del fine settimana di Rai1, che guida ormai con successo da due stagioni insieme a Fabio Gallo (e che quest’anno dovrebbe chiamarsi Unomattina Weekly).

L’estate del Daytime Rai inizia lunedì 3 giugno

Ricordiamo che il palinsesto estivo del Daytime inizierà, salvo ripensamenti, lunedì 3 giugno. La scorsa estate lo spazio delle ore 14 su Rai1 era occupato dalle repliche di Don Matteo (le cui nuove puntate sono state rimandate a settembre). Una soluzione che fu adottata anche nel 2022. Nel 2021, invece, in quello spazio era stato collocato Il pranzo è servito, con Flavio Insinna alla conduzione. In precedenza era stata la volta di Io e te di Pierluigi Diaco.