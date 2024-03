Rai1, ecco come sarà il nuovo programma estivo in onda alle 14 dal 3 giugno. Le anticipazioni in esclusiva su TvBlog

Lavori in corso. A Viale Mazzini in questi giorni si stanno definendo i palinsesti estivi della tv pubblica, storicamente importanti, soprattutto sul fronte daytime, per sperimentare titoli e volti nuovi, ma anche per dare spazio a conduttori esclusi dalla stagione invernale o alla ricerca di rilancio. TvBlog è in grado di anticipare che per quanto riguarda Rai1 si starebbe pensando ad una nuova produzione di intrattenimento da collocare alle ore 14.00, subito dopo il Tg1, laddove da settembre scorso va in onda La volta buona di Caterina Balivo (chiuderà a fine maggio 2024 e chissà se tornerà a settembre – di questo parleremo nelle prossime settimane).

Stando a quanto ci risulta, l’idea sul tavolo sarebbe quella di realizzare una trasmissione in esterna, fortemente legata al mare e agli stabilimenti balneari. Il titolo provvisorio è Un’estate da (a)mare, con un evidente gioco di parole tra il verbo e il sostantivo.

Si tratta, almeno sulla carta, di una trasmissione di pura evasione, con una conduzione fresca e solare capace di destreggiarsi tra giochi e momenti di divertimento ‘da villaggio turistico’. La mission è intrattenere il pubblico con un prodotto ambizioso e diverso da quelli che tradizionalmente affollano il palinsesto della rete ammiraglia di Mamma Rai.

In base alle indiscrezioni in nostro possesso, la partenza del titolo (e, più in generale, della programmazione estiva), dovrebbe essere fissata per lunedì 3 giugno.

Naturalmente, in questa fase, è doveroso considerare Un’estate da (a)mare una ipotesi e non una certezza dell’estate di Rai1. La riserva comunque dovrebbe essere sciolta tra poche settimane, quando saranno prese le decisioni definitive dalla direzione Daytime nelle mani di Angelo Mellone.

Rai1 e quella fascia del pomeriggio estivo

Ricordiamo che nella scorsa estate lo spazio delle ore 14 su Rai1 era occupato dalle repliche di Don Matteo. Una soluzione che fu adottata anche nel 2022. Nel 2021, invece, in quello slot era stato collocato Il pranzo è servito, con Flavio Insinna alla conduzione. In precedenza era stata la volta di Io e te di Pierluigi Diaco.