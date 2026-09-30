Tutto L’Amore che Resta batte Achille Lauro, Milo Infante raggiunge il 10% di Share. I dati Auditel del 29 Settembre 2026

Tutto L’Amore Che Resta vince contro Achille Lauro – Comuni Immortali. Viale Mazzini trova ascolti e consenso grazie a una nuova fiction d’autore. L’access prime time spetta ancora a La Ruota della Fortuna, sebbene Affari Tuoi si stia avvicinando sensibilmente.

Tutto L’Amore Che Resta è un progetto su cui Rai ha investito molto, sia per la tematica trattata ma anche per lo sforzo intrapreso in termini produttivi. La prima puntata ottiene, sulla rete ammiraglia, il 17,3% di Share. Una partenza incoraggiante, ma l’auspicio resta quello di compiere il salto di qualità ulteriore nelle prossime puntate. Intanto Viale Mazzini festeggia un successo in prime time rispetto alla concorrenza di Cologno Monzese. La rete ammiraglia Mediaset propone Achille Lauro – Comuni Immortali. L’evento live ottiene l’11,8% di Share. La musica dal vivo, stavolta, non ha pagato come avrebbe dovuto.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Boss in Incognito al 4,7% di Share con Elettra Lamborghini alla conduzione. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Filorossso ottenendo il 3,1% di Share. Rete4 svetta grazie a Milo Infante, il quale in prime time ottiene il 10% di Share con Verità Nascoste. Il cronista, dopo il passaggio a Cologno Monzese, ha dimostrato di saper fidelizzare ulteriormente il pubblico di riferimento. Italia Uno resta in scia al 6,9% di Share grazie alla sfida di Nations League tra Spagna e Croazia, lo sport in chiaro è sempre un buon catalizzatore di ascolti. La7, con DiMartedì, supera il 10% di Share arrivando al 10,8%.

Tutto L’Amore Che Resta parte bene in prima serata

Floris ritrova consenso e gradimento in prima serata anche grazie alla presenza di Alessandro Di Battista, tra gli ospiti della puntata dopo il malore riscontrato a Cuba. Il cronista e cooperante ha raccontato la sua situazione attuale di salute tra passi da compiere e prossime tappe di un percorso complicato, ma opportuno. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 5,2% di Share con la replica di XFactor. La nuova stagione del talent prosegue a dare soddisfazione all’emittente grazie all’apporto e supporto da parte degli affezionati. Nove conquista il 2,4% di Share con Geopop Racconta tra curiosità scientifiche e apprendimento specifico per gli appassionati di scienza e non solo.

Di Battista: "Se mi candido alle elezioni? La priorità è curarmi, devo pensare ad altro" #Dimartedì https://t.co/nKdMsSZOBx — diMartedì (@diMartedi) September 29, 2026

Sul Canale 20 Stolen non va oltre il 2% di Share, mentre su Rai4 The Animal Kingdom cala all’1,3% di Share. RaiMovie con Black Hawk Down – Black Hawk abbattuto resta all’1,2% di Share. RealTime con PrimoAppuntamento si spinge al 2,1% di Share. Cine34 propone il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, dal titolo Ma Cosa Ci Dice il Cervello, e ottiene l’1,8% di Share.

Affari Tuoi sempre più vicino a La Ruota della Fortuna

La disputa in access prime time vede ancora primeggiare La Ruota della Fortuna al 22,1% di Share contro il 21,9% di Affari Tuoi. Ormai i due formati sono sempre più vicini alla pariglia, arrivano quasi a toccarsi – in termini di percentuali – a Viale Mazzini manca ancora un tassello per pareggiare i conti con Cologno Monzese in un confronto catodico dai molteplici risvolti.