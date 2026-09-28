Il Mio Nome è Carlo fa il pieno di ascolti sfiorando il 30% di Share, Lo Sposo Indeciso non va oltre il 10,8%. I dati Auditel del 27 Settembre 2026

Il Mio Nome è Carlo ottiene quello che la produzione sperava dal momento in cui Mediaset ha scelto di investire nel progetto: un successo importante nel prime time televisivo. Cologno Monzese mette il tv movie dedicato al Santo più giovane d’Italia in prima serata e il risultato è particolarmente soddisfacente per l’azienda. 29,6% di Share con picchi che portano al 30%. Numeri che sembrano di altri tempi, ma rispecchiano pienamente l’interesse di una platea che voleva capirci qualcosa in più. In special modo sulla storia di Carlo Acutis che, negli anni, è stata sempre raccontata in modo frammentario.

Questo film, diretto da Giacomo Campiotti, ha messo ordine su molti aspetti legati alla vita del giovane che poi è diventata oggetto di studio e approfondimento non solo da parte della chiesa. La rete ammiraglia della Rai prova a rispondere al trionfo di Canale 5 mettendo in opposizione il film commedia dal titolo Lo Sposo Indeciso. I risultati non sono paragonabili: 10,8% di Share per Viale Mazzini che fatica a inseguire, in questo caso specifico, la concorrenza. Le reti cadette hanno fatto scelte diverse: Rai2 con La Domenica Sportiva raggiunge il 3,1% di Share, senza Serie A gli ascolti sono diversi ma comunque incoraggianti.

Carlo Acutis conquista il pubblico di Canale 5

La terza rete di Viale Mazzini opta per PresaDiretta: Riccardo Iacona torna con inchieste e approfondimenti totalizzando il 6,6% di Share. Rete4 ritrova Mario Giordano con la nuova edizione di Fuori dal Coro che raggiunge il 5,1% di Share. Italia Uno vira su Le Iene presentano: Inside. La versione dedicata a inchieste e approfondimento del programma di Davide Parenti raggiunge il 7,4% di Share. La7 sceglie, invece, un grande classico del cinema come Il Collezionista di Ossa.

L’opera garantisce all’emittente di Cairo il 2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone la sfida di Nations League tra Norvegia e Portogallo conquistando il 4,8% di Share. Nove prepara il terreno in vista del ritorno di Che Tempo Che Fa. Lo speciale del programma di Fabio Fazio, dedicato a Ornella Vanoni, dal titolo Ornella Senza Fine, conquista il 3,1% di Share. La sfida in access prime time traduce i risultati della prima serata in prospettiva: La Ruota della Fortuna resta al 23,7% di Share, mentre Affari Tuoi si ferma al 21,1%. Sul Canale 20 Death Race arriva al 2,5% di Share, mentre Rai4 con The Bayou si ferma all’1,3% di Share. RaiMovie con Chef si spinge all’1,6% di Share. TopCrime, grazie a Maigret – C’è un morto in prima classe, sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%.

Scotti è un ottimo gancio in access prime time

Il motivo di questa rincorsa leggermente più lenta, rispetto al recente passato, è dovuto al tv movie dedicato ad Acutis. Il pubblico, per vederlo dall’inizio, si è sintonizzato in anticipo sul gioco di Cologno Monzese che ha fatto anche da gancio. Affari Tuoi, nello specifico, ha pagato la successione con una commedia che la platea televisiva in larga parte aveva già visto e non era interessata a un rewatch. Qualcuno lo ha fatto, ma non è stato sufficiente per impensierire il competitor.