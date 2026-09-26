La Nazionale Italiana perde sul campo ma vince in tv: 34,2% di Share. GFVip non va oltre il 17%. I dati Auditel del 25 Settembre 2026

La Nations League ruba la scena a tutto il resto. L’Italia di Mancini comincia il proprio cammino nel peggiore dei modi, perdendo 2-0 contro il Belgio, ma ottiene un successo televisivo che rinfranca Raiuno. La sfida degli Azzurri vale, in termini di Auditel, il 34,2% di Share. La rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, risponde con il GFVip al 17% di Share. Il reality show più longevo del piccolo schermo si attesta su numeri importanti, ma non può nulla contro l’interesse generale per la Nazionale di Calcio.

Le reti cadette scelgono altro: Rai2 scandaglia fra l’usato sicuro con L’Ispettore Coliandro in replica e ottiene il 4,9% di Share. Numeri incoraggianti per la rete cadetta di Viale Mazzini, la terza emittente della tv di Stato invece ripiega su Familiar Touch. Lo Share si ferma al 3%. Rete4 spinge su talk e approfondimento. Quarto Grado totalizza l’8,2% di Share. Italia Uno con CIA si accontenta del 4,4% di Share. La7 ritrova il consueto appuntamento con Propaganda Live. Diego Bianchi e i suoi compagni d’avventura ottengono il 5,5% di Share. Leggero calo rispetto all’esordio stagionale, complice – anche in questo caso – lo sport in chiaro della rete ammiraglia della Rai.

Nazionale Italiana leader in prime time

Tv8, il canale in chiaro di Sky, ripropone le repliche di Pechino Express. La scorsa stagione garantisce all’emittente il 2,7% di Share in attesa del nuovo ciclo di puntate. Nove ritrova Osteria Giacobazzi, con l’irriverenza del comico romagnolo che vale il 2,7% di Share. Il Canale 20, invece, cala di un punto – fermandosi all’1,7% di Share – con Battleship. Rai4 si affida a The Bouncer – L’Infiltrato arrivando all’1% di Share. L’Ispettore Callaghan – Il Caso Scorpio è Tuo! spinge Iris all’1,3% di Share.

RaiMovie non va oltre l’1% di Share con Il Giudice e Il Boss. La sfida catodica in access prime time vede La Ruota della Fortuna ottenere il 22,9% di Share nonostante la concorrenza della Nazionale Italiana. L’assenza di Affari Tuoi, che ha lasciato spazio all’impegno degli Azzurri, non ha intaccato la solidità (in termini di pubblico) del format di Cologno Monzese.

Scotti resiste in access

Infatti il programma continua a viaggiare sulle consuete vette di stagione, funziona anche come gancio per il GFVip. Il reality show, però, ha perso qualche punto per strada. Chi ha seguito La Ruota della Fortuna, successivamente, si è spostato – seppur in piccola parte – su Raiuno per seguire le vicende sportive che accadevano allo Stadio Olimpico di Roma.