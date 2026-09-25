Racconto di Una Notte supera FolleMente. Le Iene ripartono di slancio con il 10,7% di Share. I dati Auditel del 24 Settembre 2026

Mediaset utilizza ancora un titolo d’importazione nella serata del giovedì, Racconto di Una Notte torna a dare certezze dalle parti di Cologno Monzese. La soap turca, per la rete ammiraglia, resta una coperta di Linus. Una sicurezza da sfoggiare in mezzo alla settimana per evitare scossoni. In questo caso specifico ha fatto di più, riuscendo a imporsi nel palinsesto prime time. Non ha dovuto faticare moltissimo, le percentuali sembrano essere tendenzialmente a ribasso. In generale.

Canale 5 registra, nello specifico, il 13,5% di Share. Sufficiente a superare la concorrenza di Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini propone, in prime time, il film campione d’incassi di Paolo Genovese dal titolo FolleMente. L’opera ottiene soltanto l’11,5% di Share. Qui influisce non poco la disponibilità del film, già da qualche tempo, all’interno delle diverse piattaforme streaming. Quindi l’utente medio potrebbe averlo già visto da tempo.

Racconto di Una Notte batte FolleMente

Le reti cadette, invece, scelgono altro: Rai2 con Ore14Sera ottiene il 6,3% di Share. Salvo Sottile si dimostra a proprio agio nella nuova collocazione e insidia la concorrenza di Del Debbio. La terza rete di Viale Mazzini ritrova Le Cose Che Non Sai, con Eleonora Daniele, arrivando al 2% di Share. La trasmissione conserva ampi margini di miglioramento. Rete4, con Dritto e Rovescio, arriva al 6,5% di Share. La pressione di Sottile sul due comincia a farsi sentire, Del Debbio tiene botta ma la sfida tra competitor è viva. Italia Uno ritrova Le Iene al 10,7% di Share: il programma di Davide Parenti parte bene nella nuova stagione con una conduzione rinnovata. La7 si spinge ancora oltre con Piazzapulita: Corrado Formigli, tra inchieste e approfondimento, arriva al 6,4% di Share.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, si rifugia nella Nations League. Il torneo di calcio propone il confronto tra Olanda e Germania toccando quota 3,8% di Share. Una buona percentuale dato il blasone della sfida. Sul Nove Buy It Now – Mai Più Senza conquista il 2% di Share. Il Canale 20 sceglie la commedia brillante dal titolo Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2 – La Moglie del Sicario totalizzando il 2,2% di Share. Rai4, con Non Dirlo a Nessuno, si accontenta dell’1,2% di Share.

Scotti allunga su De Martino in access prime time

RaiMovie si spinge all’1,6% di Share con Il Nemico alle Porte. Situazione analoga su TopCrime: l’emittente, con Delitti ai Caraibi, arriva all’1,7% di Share. Giovedì è anche il giorno di XFactor: talent show che, su SkyUno, raggiunge il 3,4% di Share. La sfida in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna prosegue a colpi di Auditel: il gioco dei pacchi su Raiuno conquista il 21,7% di Share, mentre la concorrenza di Canale 5 ottiene il 23,1% di Share.

De Martino si avvicina al competitor che rispetto alla sera precedente mette ulteriormente distanza. Non si tratta di un margine ampio, ma ugualmente sufficiente per stabilire chi governa – in questo momento – la fascia di palinsesto. I capovolgimenti di fronte non sono da escludere, la disputa catodica è soltanto all’inizio.