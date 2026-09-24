Tale e Quale Show: l’effetto Fazio funziona, esordio al 19,3% di Share. La Ruota dei Campioni…e delle Stelle resta al 16,8%. I dati Auditel del 23 Settembre 2026

Tale e Quale Show era atteso con curiosità dai telespettatori. Il motivo, oltre al cast rinnovato e un diverso giorno della settimana, è la presenza di Fabio Fazio come quarto giudice del programma. Conti gioca d’anticipo e firma la pax di Viale Mazzini tra il conduttore di Discovery e la televisione pubblica. Il suo “ritorno a casa”, per citare una frase detta nel corso del programma, è valso allo show il 19,3% di Share. Una partenza in ottima salute per il programma di Viale Mazzini.

La concorrenza Mediaset risponde con La Ruota dei Campioni…e delle Stelle su Canale 5. Il Volo era presente in questo primo slot dell’esperimento di Canale 5. Lo Share indica, nella seconda parte di programma, il 16,8%. Leggermente indietro, ma il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui acquisisce terreno importante in access prime time. Le reti cadette, in prima serata, scelgono altro: il secondo canale della tv di Stato opta per la pallavolo maschile con il confronto valevole per gli Europei di categoria fra Italia e Finlandia. Il risultato, in termini di Auditel, è fissato al 13,5%.

Tale e Quale Show vince in prima serata con Fazio ospite

Rai3, invece, punta sul ritorno di Chi L’ha Visto? con Raffaella Griggi alla conduzione. L’esordio segna il 7,1% di Share. Rete4 sfiora il 4% di Share con È Sempre Cartabianca che si ferma al 3,9%. Italia Uno non va oltre il 4,1% con Stark – Il Primo Squalo. La7, invece, ritrova l’approfondimento di Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare che ottiene il 2,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2% di Share con 4Ristoranti. Nove ripropone la commedia d’autore di Massimiliano Bruno dal titolo Confusi e Felici totalizzando l’1,6% di Share. Il Canale 20 si attesta al 2,2% di Share con Kinksman – Secret Service.

Rai4 con Firestarter non va oltre l’1,3% di Share, mentre Shutter Island su Iris si spinge all’1,6% di Share. RaiMovie arriva all’1,1% di Share con The Mauritanian, mentre cresce ancora Matrimonio a Prima Vista su RealTime toccando quota 3% di Share. La sfida preserale, dal punto di vista catodico, vede Affari Tuoi toccare quota 21,1% di Share contro La Ruota della Fortuna in versione classica al 21,7%.

De Martino pressa Scotti in access prime time

Il confronto è ancora serrato e De Martino ha recuperato terreno su Scotti che, in prime time, perde qualche punto. Tuttavia resiste in access nonostante la pressione della concorrenza di Viale Mazzini. La disputa sul piccolo schermo, con vista sull’access prime time, resta viva e incline a colpi di scena.