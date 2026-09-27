Bello di Mamma…Rai vince con il 16,7% di Share. Battiti Live resta al 16,2%. I dati Auditel del 26 Settembre 2026

Raiuno chiama Brignano e lui risponde con il suo ultimo spettacolo teatrale: Bello di Mamma…Rai (aggiunto per l’occasione) si attesta al 16,7% di Share. Testimonianza che il teatro in tv richiama quasi sempre l’attenzione del pubblico. Lo aveva già fatto, sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico, Vincenzo Salemme. In un periodo diverso e con altri numeri di riferimento, ma quello che rimane è la voglia della platea televisiva di spettacoli dal vivo. Resta leggermente indietro, su Canale 5, Battiti Live con il 16,2% di Share. Cologno Monzese rimane in scia della concorrenza, ma il pubblico è rimasto attratto principalmente dal live show dell’attore comico romano.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone la finale degli Europei di Pallavolo maschile Francia-Polonia al 3,7% di Share. L’appeal non è lo stesso di quando scendono in campo gli Azzurri del volley, ma comunque l’emittente ottiene un buon risultato. La terza rete di Viale Mazzini ritrova Blu Notte – Misteri Dimenticati con Carlo Lucarelli e raggiunge il 5,4% di Share. Rete4 vira su La Promessa e conquista il 6% di Share. Italia Uno punta sulla sfida di Nations League tra Inghilterra e Spagna conquistando l’8,9% di Share. Una percentuale importante per la rete cadetta di Mediaset che, con gli eventi sportivi in chiaro, ottiene il gradimento di una buona parte della platea televisiva.

Enrico Brignano leader in prima serata su Raiuno

In Altre Parole, su La7, con Massimo Gramellini e i suoi ospiti ottiene il 5,5% di Share. La seconda parte di programma si ferma al 4,1% di Share, In Altre Parole…Ancora paga l’orario. Non tutti restano davanti alla televisione fino al termine dei programmi, fattore che in generale influisce. In particolare quando ci sono – come nel caso del programma di La7 – diverse composizioni di blocchi. Tv8, il canale in chiaro di Sky, non va oltre lo 0,7% di Share con Una Serata di Stelle per Pupi.

Nove con Accordi&Disaccordi ritrova il 4% di Share confermando il trend di questo inizio stagione. Il Canale 20 con Senza Nome e Senza Regole si spinge al 2,1% di Share. Rai4 con Wash Me In The River raggiunge l’1,9% di Share. Emittente che accarezza il 2% in serate di fine settimana dove è possibile pescare nuovi utenti catturando il loro interesse. Iris, con Corsa contro il tempo – The Desperate Hour, si ferma al 2% di Share.

De Martino in pressione su Scotti

RaiPremium trasmette la replica di Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano totalizzando l’1,4% di Share. L’access prime time vede Affari Tuoi guadagnare ulteriormente terreno raggiungendo il 22,3% di Share contro il 24,7% di Share de La Ruota della Fortuna.

Rai si avvicina a Mediaset, ma Cologno Monzese tiene ancora testa nella sfida catodica che anticipa la prima serata. La distanza ormai è minima, ma sufficiente – fino a questo momento – per confermare la leadership televisiva di Gerry Scotti e Samira Lui su Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.