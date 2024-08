E’ un programma di genere talk show politico condotto da Andrea Scanzi insieme a Luca Sommi. La rete che lo ha diffuso è la Nove ed è in onda ormai dal lontano 2018. Ospite fisso del programma è il direttore responsabile del Fatto quotidiano Marco Travaglio. Oggi dunque la nostra rubrica di Focus ascolti ha deciso di puntare la sua lente d’ingrandimento proprio su Accordi e disaccordi.

Accordi e disaccordi, il bilancio stagionale degli ascolti

Andremo dunque a fare un bilancio degli ascolti della stagione 2023-2024 di questo programma, andando anche a dare un volto al pubblico che fedelmente lo ha seguito, con la consueta nostra sventagliata dei dati per target. Si parre con il dato di share medio stagionale che è stato del 2,5% di share con oltre 320.000 telespettatori di media. Sono state considerate sia le prime visioni che le repliche.

Accordi e disaccordi, i dati stagionali, fasce d’età e genere

Il programma ha ottenuto una media di 1.340.000 contatti con una permanenza del 24%. L’età media del pubblico che ha seguito l’ultima stagione di Accordi e disaccordi è stata di 61 anni. Ma veniamo appunto ora a vedere per fasce d’età gli share di questa trasmissione. Si parte dal 3% nella fascia 55-64 anni ed il 2,7% fra gli over 65, Riscontriamo poi percentuali progressivamente calanti nelle altre fasce. Ma la percentuale più bassa è dell’1,7% di share nella fascia 35-54 anni, mentre sale al 2% nella fascia 15-34 anni. Per quel che riguarda il genere, abbiamo un 2% di share fra le femmine ed il 3% fra i maschi.

Livello d’istruzione e classi socio economiche

Passiamo ora ai dati per livello d’istruzione con la percentuale di share più alta appannaggio dell’universitaria con il 4%. Si scende poi al 3% della media superiore, quindi il 2,2% nella media inferiore, fino all’1,2% di share dell’istruzione elementare. Per quel che riguarda le classi socio economiche abbiamo il 3% della classe alta, il2,7% della medio alta, il 2& della media e medio bassa, fino all’1,9% della classe bassa.

I dati regionali

Chiudiamo come di consueto con i dati regionali partendo dalla regione in cui Accordi e disaccordi ottiene lo share più alto che risulta essere il Friuli Venezia Giulia con il 4,4%. Segue la Liguria con il 4,1%, quindi c’è l’Umbria con il 3,7% di share. La regione viceversa in cui il programma di Nove ottiene lo share più basso risulta essere il Molise con lo 0,9%, seguito dalla Siclia con l’1,24%, quindi dalla Calabria con l’,15% di share.