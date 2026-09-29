La Nazionale Italiana vince sul campo e in tv con il 36,4% di Share. Il GFVip si accontenta del 16,6%. I dati Auditel del 28 Settembre 2026

Turchia-Italia era un appuntamento atteso non solo per quello che avrebbe dovuto stabilire il campo. Gli Azzurri avevano l’obiettivo di riscattare la magra figura fatta contro il Belgio, sempre in Nations League, e ci sono riusciti. Al loro fianco un Paese intero, sintonizzato sulle frequenze di Raiuno. Il match in chiaro contro i turchi di Montella ha totalizzato il 36,4% di Share, bottino pieno in termini di Auditel che fa felice Viale Mazzini e l’intera squadra di RaiSport.

La concorrenza deve adeguarsi e provare a tenere botta, lo fa con un grande classico della rete ammiraglia Mediaset. Il Grande Fratello Vip conquista il 16,6% di Share, arrivando al 19,8% nella seconda parte di trasmissione. Le reti cadette fanno scelte diverse: Rai2 punta su La Ragazza del Mare ottenendo il 5,6% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini raggiunge l’8% di Share grazie a Massimo Giletti. Lo Stato delle Cose si dimostra in grande spolvero nel corso di quest’inizio di stagione.

La Nazionale Italiana fa il pieno di ascolti

Rete4 propone Quarta Repubblica tra talk e approfondimenti e raggiunge il 5,4% di Share, mentre Italia Uno raggiunge il 5,7% di Share con Jack Reacher – La Prova Decisiva. Su La7 torna La Torre di Babele con il 3,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone The Wedding Planner – Prima o Poi mi Sposo sfiorando il 2% di Share con una percentuale pari all’1,9%, Nove sceglie Little Big Italy al 3,1% di Share. Rai4 con Farang non va oltre l’1,5% di Share, stesso punteggio per Unbroken su Iris.

RaiPremium, con Gemelli, Cucina e Amore cala all’1,2% di Share. CSI Miami su TopCrime e Vite al Limite – Storie di Rinascita su RealTime ottengono lo stesso tasso di interesse da parte del pubblico pari all’1,5% di Share. La generalista ritrova anche la sfida in access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Scotti supera il 20% in access prime time

In questa occasione specifica Scotti si impone senza fatica dato che il gioco dei pacchi di Raiuno ha lasciato spazio all’impegno della Nazionale Italiana. Cologno Monzese raggiunge il 20,7% di Share che, considerando la concorrenza degli Azzurri a partire dalle 20.45, rimane un risultato incoraggiante sul piano catodico rispetto anche al trend stagionale de La Ruota della Fortuna.