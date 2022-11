Durante la semifinale di Tu si que vales di sabato 12 novembre 2022 c’è stata occasione per sorridere, godere dello spettacolo, ma anche emozionarsi. Durante le fasi salienti della puntata, dedicata alla scelta degli ultimi concorrenti da far passare alla finale con il meccanismo delle sfide, il conduttore e giudice ha avuto il suo spazio per poter ‘imbucare’ i tre talenti per la sua Scuderia, la Scuderia Scotti.

Per tutta questa edizione Gerry nel chiamare il mini veicolo – segno distintivo della Scuderia – a far ingresso nello studio del programma ha sempre urlato “è arrivato il talento!“, ma come gli appassionati del programma sanno, fino all’anno scorso c’era un unico grido al momento della Scuderia: “Piero!”. Piero altro non era che Piero Sonaglia, l’indimenticato assistente di studio dei programmi Fascino PGT che, oltre a svolgere con professionalità il suo lavoro, ogni tanto si divertiva guidando il piccolo mezzo che girovagava per il palco.

Piero Sonaglia è venuto a mancare lo scorso aprile 2022, un vuoto che pesa per gli addetti ai lavori e per lo stesso Gerry Scotti che con molta difficoltà – per via della commozione – dedica qualche minuto ricordandolo con affetto: “É dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio anche un pò fatica a dirla” si ferma, un applauso lo incoraggia mentre gli occhi del conduttore sono già gonfi di lacrime “Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero…” l’inquadratura si sposta su Maria de Filippi e Rudy Zerbi, anche loro commossi.

I giudici si alzano dalle poltrone tributandogli un lungo e forte applauso insieme al pubblico : “È un pensiero che mi sono tenuto dentro dalla prima puntata, è un applauso che va a tutti quelli che gli hanno voluto bene” conclude Gerry Scotti.

Dopo di che, lo spettacolo è proseguito con l’annuncio dei finalisti di Tu si que vales per la Scuderia Scotti. Ricordiamo anche noi Piero Sonaglia con la dedica di Maria de Filippi scritta pochi giorni dopo la scomparsa.