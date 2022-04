Maria De Filippi, nella quarta puntata di Amici 2022 in onda stasera, 9 aprile, ha ricordato l’assistente di studio Piero Sonaglia, scomparso improvvisamente pochi giorni fa. Già una settimana fa, al termine del terzo appuntamento con il serale del talent show, era apparso un video tributo all’uomo, volto e colonna portante delle trasmissioni di Canale 5, da Uomini e Donne, Tu Si Que Vales e Amici. Queste furono le parole condivise dalla conduttrice:

Fa davvero malissimo.

La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta.

Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.

E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene.

Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre

Maria.

Per lo spettatore che seguiva i programmi di Maria De Filippi era diventato, col tempo, un viso noto e un nome riconosciuto. Dalle celebri “sedute” al centro studio per corteggiatori, dame e cavalieri, fino allo storico grido di Gerry Scotti per la sua scuderia a Tu Sì che vales. “Pieroooo!” chiamava, quando un concorrente doveva essere inserito nel suo circuito e arrivava il camioncino al centro studio.

Nella quarta puntata di Amici 2022, Maria De Filippi è entrata in studio facendo inquadrare un cartello portato in studio dal pubblico presente, dove c’era un messaggio rivolto all’assistente di studio. Poi, dopo l’applauso, ha iniziato la puntata sottolineando di volerla fare al meglio, precisa e ben fatta, proprio come avrebbe voluto lui.

Una dimostrazione di come Piero fosse un volto storico per chi lavora nelle produzioni di Maria De Filippi ma anche conosciuto proprio dal telespettatori, abituato a sentirlo chiamare o interagire nei programmi. E, giustamente, questa sera, è stato ricordato dalla conduttrice, durante il quarto appuntamento di Amici 2022.