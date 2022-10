Oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione di due nuovi programmi che andranno in onda su Rai 2, Ti Sembra Normale?, che sarà condotto da Pierluigi Pardo, e Nei Tuoi Panni, che vedrà Mia Ceran alla conduzione.

Il programma che segnerà il debutto di Pierluigi Pardo in Rai avrà inizio sabato 15 ottobre e andrà in onda ogni sabato pomeriggio, alle ore 14.

Il nuovo programma quotidiano di Rai 2, condotto da Mia Ceran, invece, avrà inizio la prossima settimana, lunedì 17 ottobre, e andrà in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 17.

Ti Sembra Normale?, annunciato in anteprima da TvBlog, è un programma basato sul format Are You Normal?, un game-talk show basato su ciò che gli italiani giudicano normale, dai comportamenti socialmente accettabili a quello che si può fare o non si può fare. Nel gioco, verranno utilizzati sondaggi e interviste modello “vox populi”.

Nei Tuoi Panni, anche questo annunciato in anteprima da TvBlog, è un format dove ogni settimana sarà protagonista una famiglia e, in ogni puntata, un membro di questa famiglia prenderà il posto di un altro componente dello stesso nucleo familiare. I filmati verranno commentati in studio con l’aiuto di esperti come psicologi, insegnanti ma anche consulenti di gestione economica familiare o di cucina.

Come seguire la conferenza stampa di Ti Sembra Normale? e Nei Tuoi Panni

Nel corso della conferenza stampa, interverranno i due conduttori, Pierluigi Pardo e Mia Ceran, e Simona Sala, direttrice Intrattenimento DayTime della Rai.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.