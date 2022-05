Sarà la rete che maggiormente cambierà volto nel prossimo autunno, anche perchè è la rete televisiva che ne ha maggior bisogno. Rai2, grazie alla sinergia delle nascenti direzioni di genere (il debutto ufficiale sarà dal prossimo 6 di giugno con i palinsesti estivi) cambia e lo fa dalle fondamenta per una progettualità che le donerà un’immagine nuova, la cui efficacia la scopriremo dal 12 di settembre in poi quando partirà tutto il trenino dei nuovi programmi in arrivo. Mentre la fascia mattutina è sostanzialmente confermata e che avrà come perno centrale l’inossidabile Fatti vostri di Michele Guardì con tutto il cast inevitabilmente confermato, è nel pomeriggio che ci sarà un cambio di passo e una delle novità di cui vi diamo conto oggi è il nuovo programma di Mia Ceran il cui titolo sarà Nei tuoi panni e di cui da queste parti vi avevamo già dato alcune informazioni.

La trasmissione andrà in onda subito dopo il nuovo varietà di Pierluigi Diaco Bella mà e sarà nella intenzioni di chi l’ha pensata un’evoluzione curata e forbita di Detto fatto, il varietà realizzato con l’amabile collaborazione della casa di produzione Endemol Shine Italy, che per altro si occuperà anche di questa nuova trasmissione. Nei tuoi panni infatti viene definito come un “tutorial sociale”, in cui verranno rappresentati dei casi di vita comune, con le eventuali soluzioni per risolverli nei migliori dei modi.

Insomma, non un semplice apriscatole delle cose di tutti i giorni, ma un qualcosa di più evolutivo che accosti ad un problema esistenziale, una eventuale soluzione che aiuti a creare quell’empatia comunicativa con il pubblico che dovrebbe essere propria del mezzo televisivo. Nei tuoi panni potrebbe essere dunque la scommessa vincente del nuovo pomeriggio di Rai2 che si aprirà alle ore 14 con la nuova edizione del programma giornalistico del buon Milo Infante Ore 14, pronto a conquistare una maggiore fetta di pubblico assetata di informazione nella prima parte del pomeriggio televisivo.

Conduttrice di Nei tuoi panni sarà Mia Ceran, che smessi i panni di padrona di casa di Quelli che il calcio (o come si chiamava nelle varie declinazioni) si dedicherà dunque dal prossimo autunno a questo nuovo programma che certamente saprà risaltare le sue ottime qualità giornalistiche, qualità che ha saputo nelle ultime sue esperienze televisive mixare con le necessità dei programmi ibridi della tv di oggi.

Appuntamento dunque da settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 circa su Rai2 con il nuovo programma Nei tuoi panni (titolo per altro che è già una dichiarazione d’intenti) con Mia Ceran. Il palinsesto pomeridiano di Rai2 proseguirà poi con la consueta fascia d’informazione sportiva e parlamentare, lo storico ed insostituibile telefilm poliziesco e alle 19:50 circa il nuovissimo Almanacco del giorno dopo in cui Drusilla Foer tenterà di non far rimpiangere la mitica Paola Perissi.