Pierluigi Pardo sarà il conduttore di Ti Sembra Normale

Tra i programmi presentati oggi, durante la conferenza stampa dedicata all’offerta dell’Intrattenimento Daytime della Rai, la direttrice Simona Sala ha parlato anche del nuovo game show di Rai 2, Ti Sembra Normale, che andrà in onda a partire dal prossimo 1° ottobre, alle ore 14. Simona Sala ha svelato il nome del conduttore di Ti Sembra Normale che sarà Pierluigi Pardo, al suo debutto in Rai:

Su Rai 2, avremo un nuovo game, dal titolo Ti sembra normale, un game-talk show nel quale si giocherà con le abitudini degli italiani. Il conduttore è una new entry per la Rai, si tratta di Pierluigi Pardo che si cimenterà in qualcosa di diverso. Stiamo chiudendo con lui, siamo molto fiduciosi. A noi, Pardo sembra perfetto per condurre uno show sulla normalità degli italiani.

Pierluigi Pardo, quindi, debutterà in Rai ma per quanto riguarda la conduzione di un game show, per il giornalista, conduttore e telecronista romano, c’è un precedente da ricordare.

Nel 2016, infatti, Pardo condusse su Italia 1 il programma Maggioranza Assoluta, il suo primo programma non di genere sportivo. In un’intervista concessa all’epoca a TvZoom, Pardo utilizzò l’espressione “talk-game show”, molto simile alla definizione utilizzata, oggi in conferenza, dalla direttrice Sala (“game-talk show”).

In Maggioranza Assoluta, cinque personaggi conosciuti si sfidavano su vari temi di attualità riguardanti la politica, il costume e la cronaca.

Ti Sembra Normale, versione italiana di Are You Normal?, invece, è un gioco basato su ciò che gli italiani giudicano normale oppure no, dai comportamenti socialmente accettabili a cosa si può o non si può fare. Il gioco utilizza sondaggi e interviste modello “vox populi”.

Nella prossima stagione televisiva, andrà in onda un programma simile, 100% Italia, il nuovo game show di TV8 condotto da Nicola Savino, dove due coppie di concorrenti si sfideranno sui gusti degli italiani.