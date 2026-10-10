The Voice Senior vince contro il GFVip: Antonella Clerici conferma la leadership di Raiuno. I dati Auditel del 9 Ottobre 2026

The Voice Senior torna in prime time, ma l’effetto è sempre lo stesso. Il programma condotto da Antonella Clerici resta una certezza per il pubblico di Raiuno. Le percentuali di gradimento parlano chiaro: 24,3% di Share in una serata molto particolare. Il venerdì sera è anche la collocazione del GFVip che prova a mescolare le carte portando un’agenda leggermente differente rispetto al recente passato. Il reality più longevo della televisione però non va oltre il 15,2% di Share. La seconda parte del programma di Canale 5 totalizza il 22,1% di Share. Il picco non è sufficiente per impensierire la concorrenza, Antonella Clerici si conferma un riferimento del piccolo schermo.

Le reti cadette invece scelgono altro: Rai2 propone Estranei al 4,7% di Share, mentre Rai3 seleziona Holland spingendosi al 2,6% di Share. Quarto Grado svetta all’8,1% di Share. Italia Uno si rifugia in Land of Bad al 5,1% di Share. La7 ritrova il consueto appuntamento con Propaganda Live: Diego Bianchi ottiene il 6,3% di Share. I riferimenti alla politica, passando per la stretta attualità, hanno fatto la differenza per Cairo che coltiva ulteriormente quello che resta – a tutti gli effetti – uno dei suoi titoli di punta.

The Voice Senior supera il GFVip

Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,3% di Share con le repliche di Pechino Express – L’estremo Oriente aspettando la nuova edizione del format. Nove ripropone Fratelli di Crozza, un cult dell’emittente, che raggiunge il 5,5% di Share. Il Canale 20 arriva all’1,5% di Share grazie al grande classico di animazione cinematografica dal titolo Godzilla vs. Kong. Stavolta il mondo dei cartoni animati incontra il cinema di genere dando vita a un ibrido che mette insieme animazione di qualità e kolossal.

Su Rai4, invece, Elyas sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Su Iris un altro episodio de L’Ispettore Callaghan: il titolo Cielo di Piombo garantisce all’emittente l’1,8% di Share. Amici di Letto, su RaiMovie, non va oltre l’1,1% di Share. La commedia romantica con Mila Kunis e Justin Timberlake ha fatto breccia nel cuore dei romantici. Su RealTime Bake Off – Dolci in forno conferma il proprio trend stagionale al 2,9% di Share.

Affari Tuoi allunga su La Ruota della Fortuna

Restando in tema di conferme, Affari Tuoi torna a sorpassare La Ruota della Fortuna in access prime time: il gioco di Viale Mazzini ottiene il 22,8% di Share. La concorrenza di Cologno Monzese non va oltre il 21,1% di Share. Il margine tra De Martino e Scotti comincia a essere leggermente più largo rispetto al recente passato. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al contro sorpasso di Raiuno rispetto a Mediaset.

Ora la tendenza sembra essersi stabilizzata, ma è ancora presto per determinare un nuovo trend. Le settimane che verranno diranno se l’arrembaggio di Affari Tuoi proseguirà oppure assisteremo a un ulteriore contro sorpasso. L’access resta, in termini di riscontro, la fascia di palinsesto generalista con più capovolgimenti di fronte e interesse collettivo. In relazione, naturalmente, alla quotidianità televisiva e non rispetto alla natura dei contenuti proposti. Le reazioni e scelte del pubblico restano, in questo caso specifico, un’incognita.