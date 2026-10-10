The Voice Senior vince contro il GFVip: Antonella Clerici conferma la leadership di Raiuno. I dati Auditel del 9 Ottobre 2026
The Voice Senior supera il GFVip in prime time. Antonella Clerici conferma il successo di Raiuno, Viale Mazzini vince anche in access prime time con Affari Tuoi che torna a superare La Ruota della Fortuna.
The Voice Senior torna in prime time, ma l’effetto è sempre lo stesso. Il programma condotto da Antonella Clerici resta una certezza per il pubblico di Raiuno. Le percentuali di gradimento parlano chiaro: 24,3% di Share in una serata molto particolare. Il venerdì sera è anche la collocazione del GFVip che prova a mescolare le carte portando un’agenda leggermente differente rispetto al recente passato. Il reality più longevo della televisione però non va oltre il 15,2% di Share. La seconda parte del programma di Canale 5 totalizza il 22,1% di Share. Il picco non è sufficiente per impensierire la concorrenza, Antonella Clerici si conferma un riferimento del piccolo schermo.
Le reti cadette invece scelgono altro: Rai2 propone Estranei al 4,7% di Share, mentre Rai3 seleziona Holland spingendosi al 2,6% di Share. Quarto Grado svetta all’8,1% di Share. Italia Uno si rifugia in Land of Bad al 5,1% di Share. La7 ritrova il consueto appuntamento con Propaganda Live: Diego Bianchi ottiene il 6,3% di Share. I riferimenti alla politica, passando per la stretta attualità, hanno fatto la differenza per Cairo che coltiva ulteriormente quello che resta – a tutti gli effetti – uno dei suoi titoli di punta.
The Voice Senior supera il GFVip
Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 2,3% di Share con le repliche di Pechino Express – L’estremo Oriente aspettando la nuova edizione del format. Nove ripropone Fratelli di Crozza, un cult dell’emittente, che raggiunge il 5,5% di Share. Il Canale 20 arriva all’1,5% di Share grazie al grande classico di animazione cinematografica dal titolo Godzilla vs. Kong. Stavolta il mondo dei cartoni animati incontra il cinema di genere dando vita a un ibrido che mette insieme animazione di qualità e kolossal.
Su Rai4, invece, Elyas sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Su Iris un altro episodio de L’Ispettore Callaghan: il titolo Cielo di Piombo garantisce all’emittente l’1,8% di Share. Amici di Letto, su RaiMovie, non va oltre l’1,1% di Share. La commedia romantica con Mila Kunis e Justin Timberlake ha fatto breccia nel cuore dei romantici. Su RealTime Bake Off – Dolci in forno conferma il proprio trend stagionale al 2,9% di Share.
Affari Tuoi allunga su La Ruota della Fortuna
Restando in tema di conferme, Affari Tuoi torna a sorpassare La Ruota della Fortuna in access prime time: il gioco di Viale Mazzini ottiene il 22,8% di Share. La concorrenza di Cologno Monzese non va oltre il 21,1% di Share. Il margine tra De Martino e Scotti comincia a essere leggermente più largo rispetto al recente passato. Nelle ultime settimane abbiamo assistito al contro sorpasso di Raiuno rispetto a Mediaset.
Ora la tendenza sembra essersi stabilizzata, ma è ancora presto per determinare un nuovo trend. Le settimane che verranno diranno se l’arrembaggio di Affari Tuoi proseguirà oppure assisteremo a un ulteriore contro sorpasso. L’access resta, in termini di riscontro, la fascia di palinsesto generalista con più capovolgimenti di fronte e interesse collettivo. In relazione, naturalmente, alla quotidianità televisiva e non rispetto alla natura dei contenuti proposti. Le reazioni e scelte del pubblico restano, in questo caso specifico, un’incognita.