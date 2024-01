Ai tempi del suo annuncio, nel luglio del 2021, fu definitivo un “thriller ecologista”: e in effetti The Swarm-Il quinto giorno, la nuova serie tv di Rai 2 frutto dell’Alleanza Europea tra Italia, Germania e Francia, fa dei rischi derivanti dall’abuso dell’ambiente da parte dell’uomo il motore di tutta la vicenda, una storia che vede l’umanità fronteggia una forma di vita fino ad allora sconosciuta e che non ha buone intenzioni. Siete curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

The Swarm Rai 2, quando va in onda?

La nuova serie tv tedesca debutta su Raidue mercoledì 10 gennaio 2024, alle 21:20.

The Swarm Rai 2, la trama

Dalle profondità dell’oceano iniziano a verificarsi fenomeno misteriosi ed inquietanti in tutto il mondo: le balene distruggono barche; granchi, squali e meduse attaccano le spiagge; le cozze paralizzano le navi portacontainer impedendo loro di salpare e le aragoste catturate per essere cucinate contaminano le acque potabili causando un’epidemia.

La causa di questi eventi risiede in un verme, essere ignoto prima d’ora, che sta destabilizzando la vita negli oceani e provoca tsunami: una specie intelligente, che lavora tramite sciami e che fa capo ad una mente-alveare, il cui obiettivo è distruggere l’umanità, colpevole di stare inquinando i mari.

È così che un gruppo di scienziati, una volta scoperto cosa sta accadendo, si mette alla ricerca di una soluzione, scontrandosi tra chi vorrebbe instaurare un dialogo con questa creatura e chi, invece, ne vorrebbe la distruzione. Il tutto, però, cercando di convincere le autorità del pericolo che l’umanità sta correndo.

The Swarm Rai 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volta, il mercoledì sera, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 31 gennaio.

The Swarm Rai 2, cast

Nel cast della serie tv spicca la presenza di Cécile de France, in Italia vista in The Young Pope e The New Pope; di Leonie Benesch, nel cast di Babylon Berlin e vista di recente ne Il giro del mondo in 80 giorni e dell’italiana Rosabell Laurenti Seller, che ha recitato in Una Grande Famiglia ed in Game of Thrones.

Cécile de France è la Dott.sa Cécile Roche;

è la Dott.sa Cécile Roche; Alexander Karim è il Dr. Sigur Johanson;

è il Dr. Sigur Johanson; Leonie Benesch è Charlie Wagner;

è Charlie Wagner; Joshua Odjick è Leon Anawak;

è Leon Anawak; Takuya Kimura è Aito Mifune;

è Aito Mifune; Krista Kosonen è Tina Lund

è Tina Lund Rosabell Laurenti Sellers è Alicia Delaware;

è Alicia Delaware; Barbara Sukowa è la Prof.sa Katharina Lehmann;

è la Prof.sa Katharina Lehmann; Kim Mousa è Mesuli;

è Mesuli; Oliver Masucci è il Capitano Jasper Alban;

è il Capitano Jasper Alban; Sharon Duncan-Brewster è Samantha Crowe;

è Samantha Crowe; Claudia Jurt è la Dott.sa Natalia Oliviera;

è la Dott.sa Natalia Oliviera; Kari Corbett è Iona;

è Iona; Jack Greenlees è Douglas MacKinnon;

è Douglas MacKinnon; Lydia Wilson è Sara Thompson;

è Sara Thompson; Takehiro Hira è Riku Sato;

è Riku Sato; Klaas Heufer-Umlauf è Luther Roscovitz;

è Luther Roscovitz; Eidin Jalali è Rahim Amir;

è Rahim Amir; Franziska Weisz è Sophia Granelli;

è Sophia Granelli; Andrea Guo è Jess;

è Jess; David Vormweg è Tomas;

è Tomas; Dutch Johnson è Jack Greywolf O’Bannon.

The Swarm Rai 2, regista e sceneggiatori

La serie tv è diretta da Barbara Eder, Luke Watson e Philipp Stölzl, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt e Michael A. Walker. The Swarm è una produzione ZDF per la Germania, France Télévisions per la Francia e Rai per l’Italia, a cui si sono aggiunti ORF (Austria), SRF (Svizzera), Viaplay Group (Svezia) ed Hulu Japan. Il costo della serie ammonta a circa 40 milioni di euro, rendendola la produzione in inglese più costosa di sempre in Germania. A produrre le case di produzione tedesche Intaglio Films e ndF International Production. La distribuzione è affidata a ZDF e Beta Film.

The Swarm Rai 2, dov’è stata girata?

Le riprese, cominciate nel luglio 2021, sono avvenute in Belgio (in particolare in uno studio sottomarino) ed in Italia, tra Veneto, Puglia e Lazio.

The Swarm, il libro

La serie tv è un adattamento dell’omonimo libro del 2004 di Frank Schätzing, in Italia uscito con il titolo “Il quinto giorno” ed edito da Nord.

The Swarm 2 si farà?

Per ora mancano conferme su una seconda stagione della serie, ma gli sceneggiatori si sono detti pronti a proseguire il racconto della prima stagione con nuovi episodi.

The Swarm su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere The Swarm in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.