Un classico della letteratura, già trasposto in passato per il grande e piccolo schermo, torna in tv con una nuova versione. Il giro del mondo in 80 giorni è la serie tv co-prodotta dalla Rai e che, dopo due anni dalla sua prima messa in onda all’estero, giunge finalmente anche in Italia, durante le festività natalizie. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il giro del mondo in 80 giorni, episodi

Prima puntata, 27 dicembre 2023

Episodio 1

Dopo la cartolina che induce Fogg alla scommessa e alla partenza per il viaggio, i tre compagni d’avventura raggiungono Parigi e scoprono che la città è agitata da una grave sommossa. Passepartout si ricongiunge con il fratello rivoluzionario, che conduce lui e Fix fino al cuore della rivolta. Intanto, Fogg rischia di cadere al primo intoppo.

Episodio 2

Il terzetto si ritrova nel cuore della campagna italiana e riesce a trovare un passaggio su un treno per Brindisi. A bordo del treno, Fogg si scontra con un signore piuttosto prepotente, irritato dalla facilità con cui il gentleman inglese è riuscito a stabilire un rapporto con il suo figlioletto. Passepartout non riesce a darsi pace per ciò che ha visto a Parigi e Fix teme di avere scommesso sul cavallo sbagliato.

Il giro del mondo in 80 giorni serie tv, quando va in onda?

Raidue ha deciso di programmare la serie tv con un doppio appuntamento settimanale, per due settimane. Il giro del mondo in 80 giorni va dunque in onda da mercoledì 27 dicembre 2023, ogni mercoledì e venerdì, per due settimane.

Il giro del mondo in 80 giorni, riassunto

La serie tv è tratta dal celebre romanzo di Jules Verne. Siamo a Londra, nel 1872. Phileas Fogg (David Tennant), seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare.

La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio conciso che ha il potere di sconvolgerlo. Sarà proprio quella cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa pressoché impossibile: circumnavigare il globo in appena 80 giorni.

Dopo aver passato gli ultimi vent’anni comodamente adagiato sul divano di pelle del club, Phileas Fogg dovrà fare appello a tutta la sua capacità di resistenza, adattamento e improvvisazione, contando sull’aiuto dell’astuto valletto francese Passepartout (Ibrahim Koma). Si unirà al loro viaggio anche l’intrepida Abigail Fix (Leonie Benesch), la giornalista del Daily Telegraph, autrice dell’articolo letto da Fogg, nonché ideatrice dell’avventura che li vedrà uniti.

Il giro del mondo in 80 giorni, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue li manda in onda due per volte per quattro prime serate, il mercoledì e il venerdì, per due settimane. L’ultima puntata va in onda venerdì 5 gennaio 2024.

Il giro del mondo in 80 giorni serie tv, cast

A guidare il cast c’è David Tennant, attore scozzese che il grande pubblico ha conosciuto grazie al ruolo del protagonista in Doctor Who, ma anche nella serie crime Broadchurch, in Jessica Jones e Good Omens.

David Tennant è Phileas Fogg, il protagonista;

Ibrahim Koma è Jean Passepartout, il valletto francese di Phileas;

Leonie Benesch è Abigail Fix Fortescue, giornalista che si unisce al viaggio del protagonista;

Jason Watkins è Bernard Fortescue,padre di Abigail e amico di Fogg;

Peter Sullivan è Nyle Bellamy, rivale di Fogg;

Richard Wilson è Grayson, il maggiordomo di Fogg;

Leon Clingman è Roberts, maitre d’hôtel al Reform Club;

Anthony Flanagan è Thomas Kneedling, lo scagnozzo di Bellamy;

Jeff Rawle è Hughes, direttore di banca a Londra;

David Sherwood è Samuel Fallentin, un membro del Reform Club.

Il giro del mondo in 80 giorni serie tv, regista, sceneggiatori e produttori

Alla regia della serie ci sono Steve Barron, Brian Kelly e Charles Beeson. La serie tv è stata creata da Ashley Pharoah (co-creatore di Life on Mars) e Caleb Ranson (Ordinary Joe). A produrre, invece, Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf, a cui si sono aggiunti Masterpiece (Stati Uniti) and Be-Films/RTBF (Belgio).

Il giro del mondo in 80 giorni serie tv, dov’è stato girato?

Le riprese si sono svolte in varie location, tra cui il Sud Africa e la Romania.

Il giro del mondo in 80 giorni, la sigla

La sigla della serie è stata realizzata da Huge Design. La colonna sonora è di Hans Zimmer and Christian Lundberg.

Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne

La serie tv è tratta dall’omonimo romanzo del 1872 di Jules Verne, che ha voluto raccontare come i progressi tecnologici della sua epoca permettevano di viaggiare molto più velocemente. In particolare, sembra che l’autore si sia ispirato alle azioni di George Francis Train, che compì quest’impresa nel 1870. Il romanzo, nel 1874, fu adattato anche per il teatro. Nel corso degli anni, poi, ci furono numerose trasposizioni per il cinema e la tv, ed anche per alcuni videogiochi.

Il giorno del mondo in 80 giorni seconda stagione, ci sarà?

Sì: la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione nel novembre 2021, prima ancora della sua messa in onda.

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni serie tv?

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Il giro del mondo in 80 giorni in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.