Una nuova serie appartenente all’universo di The Big Bang Theory; un nuovo prequel di Game of Thrones e soprattutto l’attesa e chiacchierata serie tv di Harry Potter. Tre novità possono sembrare poche, ma non lo sono se appartengono a tre mondi che hanno di fatto scritto intere pagine dell’intrattenimento degli ultimi vent’anni.

In occasione della presentazione del nuovo servizio streaming Max (che altro non sarà che una versione aggiornata di Hbo Max) disponibile dal 23 maggio prossimo negli Stati Uniti, sono stati fatti tre importantissimi annunci collegati ai tre universi sopra citati. Diciamo universi proprio perché la loro forza di generare contenuti in questi anni ha reso questi tre titoli qualcosa di più di semplici racconti.

Una nuova serie da The Big Bang Theory

Iniziamo con la notizia di cui si hanno meno dettagli: Max distribuirà una nuova serie ambientata nel mondo della mitica sit-com di Chuck Lorre, che si occuperà anche di questo nuovo progetto ora allo stadio embrionale. Non è stato specificato nulla sui temi e soprattutto sui protagonisti di questa nuova serie, se non che farà parte del mondo di The Big Bang Theory.

Potremmo avere di fronte, quindi, un nuovo prequel, come Young Sheldon, o un sequel che seguirà le avventure di uno o più dei protagonisti originali, una serie dedicata ad un personaggio secondario o, ancora, un progetto con personaggi totalmente inediti ma esistenti nello stesso mondo che ha ospitato la serie per dodici stagioni.

Il nuovo prequel di Game of Thrones

Sapevamo che House of the Dragon (di cui da pochi giorni sono ufficialmente cominciate le riprese della seconda stagione, in onda nel 2024) non sarebbe stata l’unica serie derivante da Game of Thrones. Ora è stato annunciato il secondo titolo ambientato nel mondo creato da George R.R. Martin: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night, di cui Martin sarà produttore esecutivo insieme ad Ira Parker ed a Ryan Condal e Vince Gerardis.

Il progetto s’ispira ad “Il cavaliere dei Sette Regni”, raccolta di tre novelle di Martin. In particolare, il sottotitolo fa pensare che la serie sarà tratta dalla prima novella, “Il cavaliere errante”, pubblicata nel 1998 ed ambientata circa 100 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade.

Protagonisti sono il giovane Dunk e lo scudiero Egg. In un’epoca in cui sul Trono ci sono ancora i Targaryen, i due si ritrovano ad affrontare improbabili nemici e sorprese, ma soprattutto vanno incontro la loro incredibile destino. Dunk infatti non è altri che il futuro sir Duncan l’Alto, cavaliere della Guardia Reale di cui ne diventerà comandante, mentre Egg è in realtà il futuro re Aegon V Targaryen, noto anche come “l’improbabile”.

La nuova serie su Harry Potter

Infine, il progetto più discusso, la serie tv tratta dai libri di Harry Potter, che vedranno l’autrice J.K. Rowling prendervi parte come produttrice esecutiva. Dell’idea se ne parla da anni: la serie tv sarà estremamente fedele ai sette libri della saga di Rowling, con l’obiettivo di realizzarli e proporli al pubblico nell’arco di una decina di anni.

Ovviamente, il cast sarà interamente nuovo e ci si aspetta che la serie tv mostri elementi inediti al pubblico dei film, più vicini ai contenuti dei libri e quindi capaci di svelare inediti dettagli sulle avventure di Harry, Hermione e Ron.

“L’impegno di Max nel preservare l’integrità dei miei libri è importante per me”, ha dichiarato Rowling, “non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che consentirà di avere una profondità e dettagli che solo una serie tv può garantire”.