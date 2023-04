La prima volta che se ne parlò fu due anni fa. Poi, il silenzio, almeno apparente, perché evidentemente nei corridoi di Hbo Max si è continuato a lavorare a questo progetto: stiamo parlando dell’idea di realizzare una serie tv tratta dai libri della saga di Harry Potter, che ora torna a far parlare di sé e diventa sempre più concreta.

La piattaforma “sorella” di Hbo e parte del gruppo Warner Bros. Discovery è in trattative niente meno che con l’autrice dei romanzi fantasy ambientati ad Hogwarts, ovvero JK Rowling, che ha il controllo creativo di ogni tipo di materiale derivante dalle sue opere.

Sky Cinema La reunion di Harry Potter sarà trasmessa in Italia da Sky e Now In particolare, si sta trattando con l’autrice per valutare una sua partecipazione al progetto seriale in qualità di produttrice. Una volta che sarà raggiunto l’accordo, si potrà iniziare a lavorare sull’idea vera e propria, cercando uno sceneggiatore o sceneggiatrice abbastanza audace da accettare quella che si preannuncia essere una grossa sfida.

Secondo Bloombger -che per primo ha dato la notizia- il progetto di una serie tv di Harry Potter dovrebbe consistere in sette stagioni, ciascuna per ogni libro della saga (ma nulla vieta di spezzare un libro su più stagioni, come avvenuto al cinema con l’ultimo capitolo della saga, distribuito in due parti), prodotte da Warner Bros Television.

Un progetto ambizioso (ancora alle primissime fasi, e quindi senza la certezza che vedrà mai la luce), ma anche rischioso, considerato quanto i film di Harry Potter siano ormai diventati dei classici, così come le carriere dei suoi protagonisti siano indissolubilmente legate ai personaggi che hanno interpretato.

Se serie di Harry Potter deve essere, le strade da intraprendere potrebbe essere principalmente tre: un vero e proprio remake, che segua passo dopo passo quanto accade nei libri e proponga al pubblico una nuova generazione di attori ed attrici pronti a dare volti a personaggi già noti; uno spin-off, un sequel o un prequel, che resti nel mondo di Hogwarts ma con una storia del tutto o in parte nuova rispetto a quella nota a tutti o una serie i cui fatti siano paralleli a quelli della saga letteraria, espandendo il già immenso universo creato da Rowling. A quanto pare, per ora Warner Bros. sarebbe orientata ad intraprendere la prima strada, la più semplice e complicata al tempo stesso. Per capire se riuscirà a ripetere la magia vista sul grande schermo, dovremo attendere.