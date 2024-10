In attesa della seconda stagione su Prime Video, chi ancora non ha recuperato The Bad Guy può farlo su Rai 2, che manda in onda in chiaro la prima stagione della serie tv italiana che ha conquistato la critica due anni fa. Una storia che vede un uomo diventare da magistrato a mafioso, da buono a cattivo della storia: un misto tra crime, mob drama (ovvero drama a tema mafia) e dark comedy: qualcosa di inedito per l’Italia, da non perdere. Non ci credete? Non fate i cattivi e continuate a leggere!

The Bad Guy, puntate

Prima puntata, 30 ottobre 2024

Il magistrato Nino Scotellaro è vicino a catturare il boss latitante Mariano Suro. Dopo l’arresto fallito, accusa le Istituzioni, ma la denuncia gli si ritorce contro costandogli tutto.

The Bad Guy, quando va in onda?

La serie tv va in onda su Raidue a partire da mercoledì 30 ottobre 2024, alle 22:35.

Quando esce The Bad Guy 2?

Per vedere la seconda stagione della serie tv bisogna invece aspettare il 5 dicembre 2024, quando i nuovi episodi saranno a disposizione in esclusiva su Prime Video.

The Bad Guy, la trama

Il pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio) ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia, ma improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell’America “del Sud” del clan rivale a quello di Mariano Suro (Antonio Catania), il potente boss mafioso che lo ha incastrato.

Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente acquapark insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Ma fino a che punto un uomo è disposto a rinunciare a se stesso per un’ideale di giustizia?

The Bad Guy, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raidue ne manda in onda uno a settimana, per sei settimane. Il finale di stagione va in onda il 4 dicembre.

The Bad Guy, il cast

Le foto di The Bad Guy, la nuova serie italiana di Prime Video Guarda le altre 21 fotografie → Protagonista assoluto della serie tv è Luigi Lo Cascio, attore di cinema e teatro che in tv ha lavorato solo a qualche film-tv: questa, per lui, è quindi la sua prima serie lunga. Al suo fianco, una veterana della serialità italiana, ovvero Claudia Pandolfi, nel cast di numerosissime fiction italiane.

Luigi Lo Cascio è Nino Scotellaro: magistrato che viene incastrato dalla mafia, che ha sempre combattuto, ed incarcerato per essere lui stesso un mafioso. Una serie di eventi gli permettono di potersi vendicare e di mettere in atto un piano che lo trasformerà effettivamente nel “cattivo” della situazione.

© Paolo Ciriello

Claudia Pandolfi è Luvi Bray: avvocatessa, figlia del Magistrato Paolo Bray, ucciso anni prima dalla mafia e mentore di Nino, con cui Luvi ha iniziato una relazione. Cerca di salvare il compagno dal carcere ma non ci riesce: inizia così ad allontanarsi dalla sua professione.

Selene Caramazza è Leonarda Scotellaro: sorella di Nino, agente del Ros e lesbica. Con il fratello ha un rapporto conflittuale, che però le ha permesso di diventare più forte e capace nel proprio lavoro.

© Paolo Ciriello

Giulia Maenza è Teresa Suro: la figlia più giovane del boss Mariano Suro. Nonostante i ripetuti TSO, o forse proprio per quelli, viene usata dai Suro per sancire la pace con il rivale clan dei Tracina e data in moglie a Enzuccio (Ivano Calafato), il figlio minore di Salvatore Tracina (Vincenzo Pirrotta).

Vincenzo Pirrotta è Salvatore Tracina: boss di una delle famiglie più temibili di Cosa Nostra, quando viene arrestato deve lasciare il posto al figlio Enzuccio e soprattutto acconsentire all’unione con la famiglia rivale dei Suro.

© Paolo Ciriello

Antonio Catania è Mariano Suro: il Capo dei Capi, latitante da vent’anni, con un’identità di cui nessuno è a conoscenza. È lui l’artefice dell’attentato al magistrato Bray, padre di Luvi e mentore di Nino.

Fabrizio Ferracane è Cataldo Silvio Maria Palamita: braccio destro di Suro, personaggio molto temibile per la sua spietatezza.

Ivano Calafato è Enzuccio Tracina: figlio di Salvatore, da cui è molto differente. Pacato, appassionato di libri, sperava di non dover seguire le orme della sua famiglia. Ma quando è rimasto l’unico dei fratelli Tracina in vita, è stato costretto a ereditare il ruolo del padre ed accettare il matrimonio con Teresa Suro.

Alessandro Lui è Matteo Boccanera: inizialmente assistente di Luvi, decide poi di mettersi in proprio e di aprire un proprio studio legale. Impacciato e goffo, ha sempre ammirato il lavoro di Luvi, di cui diventa inaspettatamente il sostegno per la sua rinascita.

Antonio Zavatteri è Gianfranco Costardello

Francesco Zenzola è Nicola Pizzilli

Vittorio Magazzù è Domenico Cuore

Souleymane Seye Ndiaye è Lumumba/Mario

Mimmo Mignemi è Giuseppe Perchia, detto “‘U Siccu”

Guia Jelo è Giusy Corifena

The Bad Guy, registi e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa di questa nuova serie tv di Prime Video c’è un duo, formato da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, noti per aver diretto “Metti la Nonna in Freezer” e “Bentornato Presidente”: questa è la loro prima serie tv. Stasi è anche sceneggiatore, insieme a Ludovica Rampoldi (Esterno Notte, Corpo Libero, 1992) e Davide Serino (Esterno Notte, Bella da morire, The Comedians). La serie è prodotta da Indigo Film con Amazon Studios.

The Bad Guy, Cose da pazzi di Colapesce Dimartino

Appositamente per la serie tv, Colapesce Dimartino (annunciati come Big in gara a Sanremo 2023) hanno realizzato un brano inedito, “Cose da pazzi”, che potete sentire nel video qui sopra. Il duo canta anche il jingle realizzato per l’immaginario Acquapark di Wowterworld, di proprietà dei Tracina e costruito per riciclare fondi statali.

The Bad Guy, dov’è stato girato?

© Paolo Ciriello

La serie è stata girata durante l’estate 2021 in Sicilia, in particolare a Palermo, ma non solo. Numerose scene, infatti, sono state girate negli studi di Cinecittà, a Roma, ma anche a Civitavecchia, sempre nel Lazio, ed a Cesenatico, in Emilia Romagna.

The Bad Guy, su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere The Bad Guy in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La serie resta disponibile sulla piattaforma, però, solo per sette giorni dopo la messa in onda del singolo episodio.

The Bad Guy su Prime Video

In alternativa, si può recuperare The Bad Guy su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese(c o 49,90 euro all’anno. Con l’aggiunta di 1,99 euro al mese si può passare alla versione senza spot pubblicitari.