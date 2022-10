Corpo Libero: trama, cast e programmazione della serie tv su Paramount+

Un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. Questo è Corpo Libero, nuova serie tv originale di Paramount+ in arrivo in streaming da mercoledì 26 ottobre con due episodi a settimana. La serie nel corso del 2023 andrà in onda anche su Rai 2, si tratta infatti di una coproduzione Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+, in associazione con All3Media International. La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Bernardini pubblicato da Mondadori. L’autrice ha collaborato alla sceneggiatura con Ludovica Rampoldi, Chiara Barzini e Giordana Mari, la regia è di Cosima Spender e Valerio Bonelli.

Corpo Libero, uscita

La serie tv Corpo Libero debutta su Paramount+ mercoledì 26 ottobre con i primi due episodi in streaming. Su Rai 2 andrà in onda nel corso del 2023.

Corpo Libero, trama

Ispirato al romanzo omonimo, Corpo Libero è la storia di una settimana che cambierà la vita di un gruppo di ragazze, di atlete di ginnastica artistica, che da Napoli arrivano in Abruzzo per partecipare al torneo Winter Fox. Tra le protagoniste c’è Martina, una ragazza di 15 anni che dopo un brutto incidente, è tornata a gareggiare e fa parte della squadra Vis Invicta che rappresenta l’Italia al torneo.

Martina deve ritrovare il suo spazio in un gruppo dominato, in tutti i sensi, da Carla e Nadia e in cui ci sono anche Anna e Benedetta soprannominate in modo dispregiativo “le inutili”. Insieme a loro la coach Rachele che ha riversato tutte le sue delusioni del passato in queste ragazze e il medico sportivo Alex, che le cura con passione e dedizione. Per sette giorni le ragazze saranno chiuse in un albergo gareggiando contro le altre squadre europee. Quando viene ritrovato il cadavere di una ragazza, attraverso le indagini di un’ispettrice di polizia, ripercorreremo quanto successo durante i sette giorni.

Corpo Libero, il trailer

Corpo Libero, il cast

Naturalmente la parte più conosciuta del cast di Corpo Libero è rappresentata dagli adulti, infatti troviamo Filippo Nigro nei panni del medico sportivo Alex Borrelli, Antonia Truppo in quelli della coach Rachele e Brabara Chichiarelli in quelli della detective.

Antonia Truppo è Rachele Riace, ex ginnasta ha visto fallire i propri sogni

Filippo Nigro è Alex Borrelli, il medico sportivo

Alessia De Falco è Martina, fino all’incidente era la stella della ginnasta, oggi è insicura

Giada Savi è Carla Castoldi, è la nuova star, manipolatrice, subdola e prevaricatrice

Federica Cuomo è Nadia Lettieri, è l’ombra di Carla

Eva Iurlaro è Benedetta Palazzi

Giada Pirozzi è Anna Iovine

Emanuele Maria Di Stefano è Pietro Ianni, il figlio dei proprietari dell’albergo

Catinca Petrescu è Angelica Ladeci

Barbara Chichiarelli è Elena Pace, la poliziotta

Corpo Libero, la programmazione

Il rilascio della serie avverrà in modalità settimanale per 3 settimane su Paramount+. Le anticipazioni delle prime due puntate del 26 ottobre:

1×01 Lunedì: la puntata parte con una mano insanguinata in un cumulo di neve. Poi vediamo Martina rispondere alle domande dell’investigatrice Elena. Grazie a questo aspetto ripercorriamo i giorni trascorsi, a partire dalla partenza e dall’arrivo in albergo. Martina vorrebbe dimostrare di esser tornata quella di un tempo ma Carla non le agevola il compito.

1×02 Martedì: Rachele decide di tenere Martina in panchina. Carla deve subire l’affronto di Angelica che le copia l’esercizio. Martina pensa di lasciare il torneo ma sarà proprio Angelica a ricordarle perchè gareggiano.

Corpo Libero, quante puntate sono?

Le puntate di Corpo Libero sono sei.