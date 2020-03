Bella da morire, la prima puntata: la scomparsa di Gioia

Di Paolino domenica 15 marzo 2020

Il liveblogging della prima puntata di Bella da morire, la fiction di Raiuno con Cristiana Capotondi nei panni di un'ispettrice che torna nel suo paese natale e si ritrova a dover indagare sulla scomparsa di una ragazza

Tre donne, differenti tra di loro, a cui se ne aggiunge un'altra. E sarà proprio per quest'ultima che le tre uniranno le forze, perché sia fatta giustizia. E' un crime a tinte molto attuali Bella da morire, la nuova fiction in onda da questa sera, domenica 15 marzo 2020, alle 21:25 su Raiuno: un giallo da risolvere per la protagonista, una ispettrice alle prese con un ritorno alle sue origini.

Eva e Gioia

Una protagonista che si chiama Eva Cantini (Cristiana Capotondi) e che, all'inizio della serie, torna nella sua Lagonero per aiutare la sorella Rachele (Benedetta Cimatti), madre single a cui i servizi sociali hanno minacciato di portarle via il figlio Matteo.

Eva ha però un carattere che non le facilita l'integrazione con i nuovi colleghi: per lei, esperta di casi di sparizioni di donne, il lavoro è un'ossessione, a cui è abituata a lavorare da sola e, soprattutto, senza uomini di mezzo, dal momento che non si fida di loro.

Proverà a farle cambiare idea Marco Corvi (Matteo Martari), suo collega nonché amico d'infanzia, da sempre innamorato di lei. Con lui, Eva indagherà sulla sparizione di Gioia Scuderi (Giulia Arena), giovane che sogna di entrare nel mondo dello spettacolo ma, forse, troppo ingenua.

Con Eva, ci saranno anche altre due alleate: una è la Pm Giuditta Doria (Lucrezia Lante della Rovere), che diventerà mentore della protagonista; l'altra è la giovane medico legale Anita Mancuso (Margherita Laterza). Loro tre andranno alla ricerca della verità.

Bella da morire, otto episodi in quattro prime serate prodotte da Rai Fiction e Cattleya, è stato scritto da Filippo Gravino, Flaminia Gressi e Davide Serino, per la regia di Andrea Molaioli.

Il regista: "Un racconto aperto"

E' il regista a spiegare come la fiction non voglia presentare il solito contrasto tra eroi ed antagonisti:

"Non siamo in un racconto con i buoni e i cattivi. Ci troviamo davanti a personaggi che si portano dietro fragilità, insicurezze, la difficoltà di riuscire a stare insieme o a stare da soli. E la loro sfida è accettarle e affrontarle. Condividerle e non avere paura dei fallimenti".

Il racconto, ha precisato, vuole essere "aperto", coerentemente con il canale di messa in onda:

"La prima serata nel più importante canale generalista ti impone un’attenzione e un senso di responsabilità ancora più elevato rispetto al solito. La possibilità di affrontare argomenti così intensi e di tradurli in un racconto destinato a un ampio pubblico è stata una straordinaria occasione portata avanti cercando di smarcarci da qualsiasi forma di censura e banalizzazione, senza però mai dimenticare la complessità e varietà dei sentimenti che sono sempre il miglior veicolo con cui poter viaggiare".

La prima puntata

Nel primo episodio, Eva torna a Lagonero per dare una mano alla sorella Rachele. Al lavoro, però, si fa notare subito per il suo carattere, tanto da scontrarsi con il questore Festi. Quando Claudio (Paolo Sassanelli), padre di Gioia, denuncia la scomparsa della figlia, Eva capisce subito che non è una sparizione volontaria.

Convince così Il Procuratore Capo Giuditta Doria ad aprire un'inchiesta: Eva si mette al lavoro, aiutata da Marco,ma sembra non trovare prove che confermino la sua teoria, fin quando la sua testardaggine la condurrà ad una drammatica scoperta.

Nel secondo episodio, Sergio (Gigio Alberti), padre di Eva e Rachele, denuncia l'avvelenamento del cane Moby Dick per mano del suo vicino di casa. Ma tra padre e figlie i rapporti sono tesi. Alle indagini sul caso di Eva, intanto, si aggiunge anche Agata, che con il suo modo a volte strano riesce però a fornire importanti informazioni.

Il primo sospettato è Amir, l'ultimo ad aver parlato con Gioia, ma non ci sono prove a sufficienza contro di lui e per questo viene rilasciato. Quando il giovane scompare, si pensa ad un tentativo di giustizia sommaria, ma sarà Eva ad evitare una tragedia.

Bella da morire, streaming

E' possibile vedere Bella da morire in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

Bella da morire, social network

Si può commentare Bella da morire su Twitter, utilizzando l'hashtag #BellaDaMorire.