TgUnomattina da lunedì 6 giugno su Rai1 con Maria Isabella Romano e Senio Bonini

Lunedì mattina alle ore 6:30 su Rai1 arriva l’Aldebaran di Unomattina. Parte infatti la nuova programmazione del mattino di Rai1 con la fascia a cura del Tg1 e realizzata con la collaborazione del day time. Il programma si chiamerà TgUnomattina e vedrà in campo la redazione del primo telegiornale d’Italia che si occuperà di informare gli italiani che stanno per uscire e lo farà come detto dalle ore 6:30 e fino alle ore 9:10. Si tratterà di un programma che partirà con una corposa rassegna stampa a cura dei volti più noti del Tg1, per poi passare ad informare il pubblico con tutta una serie di notizie collegate agli argomenti più gettonati dai quotidiani e dai siti online, ovviamente con tutti gli aggiornamenti del caso.

Da queste colonne vi avevamo anticipato le informazioni rispetto a questo nuovo spazio mattutino a cura del Tg1, conduzione compresa, che doveva essere a cura di Senio Bonini e Giorgia Cardinaletti. Siamo qui per informarvi che c’è stato un cambio in corsa a questo proposito. Accanto al conduttore di Agorà extra Senio Bonini ci sarà la giornalista del Tg1 Maria Isabella Romano, che fa parte del team di conduttori del Tg1 appena rinnovato dalla sua direttrice Monica Maggioni.

Senio Bonini e Maria Isabella Romano dunque condurranno insieme TgUnomattina per alcune settimane, poi durante l’estate si daranno la staffetta alla guida di questo programma che in seguito sarà destinato a continuare anche in autunno. La mattinata di Rai1 poi proseguirà con Unomattina estate alle ore 9:10 con Massimiliano Ossini e Maria Soave (ecco che la collaborazione col Tg1 continua), quindi a mezzogiorno arriva il Camper di Tinto, Roberta Morise, Federica De Denaro e Elisa Silvestrin.

Appuntamento dunque con TgUnomattina da lunedì prossimo 6 giugno dalle ore 6:30 su Rai1 con Senio Bonini e Maria Isabella Romano.