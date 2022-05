Tg1, novità in arrivo per le conduzioni: tutti i nomi dalle edizioni del mattino alla notte

Più volte abbiamo sottolineato come, Monica Maggioni, con il suo ingresso alla direzione del Tg1 abbia avuto la capacità di portare una nuova aria al notiziario di punta della tv pubblica e non è un caso se abbiamo utilizzato la parola chiave ‘rivoluzione’. Acclarato questo, man mano abbiamo tenuto occhio ai cambiamenti apportati anche nel racconto delle notizie e degli eventi. L’ultimo in ordine di tempo è sicuramente legato alla triste guerra in Ucraina, fatto in cui la Maggioni ci ha messo la faccia sin dal primo minuto conducendo giorni, settimane di speciali mattutini del suo TG che ha persino modificato la struttura del palinsesto di Rai 1.

Una struttura ormai collaudata e pronta per l’aldebaran (così com’è stato ribattezzato dal nostro HIT) a partire da lunedì 6 giugno, giorno del via al palinsesto estivo Rai. Sappiamo che il nuovo morning news di Rai 1 sarà condotto da Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini (come da noi anticipato).

Il sito Giornale d’Italia aggiorna ulteriormente lo schema del palinsesto della rete annunciando che tra le 6:30 e le 7 il daytime mattutino informativo comincerà da una nuova rassegna stampa in cui al timone troveremo nientemeno che i cinque conduttori dell’edizione del Tg1 delle ore 20, quindi: Francesco Giorgino, Elisa Anzaldo, Alessio Zucchini, Laura Chimenti ed Emma d’Aquino. Al coordinamento, il responsabile Mario Prignano.

Si passa dunque alle altre edizioni del mattino che avranno una turnazione che ruoterà attorno a quattro nomi: Perla di Poppa, Giuseppe Rizzo, Maria Gabriella Capparelli e Andrea Gerli.

L’edizione di punta dell’ora di pranzo (ore 13:30) non subirebbe grossi cambiamenti se non parziali: ritroveremo Roberto Chinzari, Sonia Sarno e Valentina Bisti, ma ci saranno anche Paola Cervelli e Maria Isabella Romano mentre Maria Soave sarà impegnata nell’edizione estiva di Unomattina insieme a Massimiliano Ossini.

Al pomeriggio (alle 16:45) i volti saranno quelli di: Barbara Capponi, Virginia Volpe, Maria Cecilia Primerano e Francesca Grimaldi.

Per l’edizione delle 20 non ci saranno variazioni mentre, per la notte arriveranno Micaela Palmieri, Dania Mondini (entrambe hanno condotto le edizioni mattutine del Tg1), Virginia Lozito e Angelo Polimeno Bottai.

Manca poco alla nuova partenza, come si comporterà il pubblico nei confronti delle novità (soprattutto quelle di palinsesto)?