Il direttore del Tg1 è cambiato. E si vede! L’arrivo di Monica Maggioni, al posto di Giuseppe Carbone, ha rivoluzionato lo storico telegiornale di Rai1. Tante le novità attuate nelle poche settimane già trascorse dalla nomina della giornalista ex presidente Rai (l’incarico è iniziato ufficialmente il 24 novembre scorso).

Il Tg1 diretto dalla Maggioni ha assunto un linguaggio più discorsivo, con un tono a tratti didascalico (il punto covid con Giorgia Cardinaletti in studio ne è un esempio) e uno sguardo più orientato verso l’Europa e il resto del mondo. Nel complesso il telegiornale della rete ammiraglia della tv pubblica oggi sembra volersi avvicinare al formato del magazine, con ospiti/interviste in diretta, scelte di scalette meno scontate e conduzione molto meno ingessata.

Ieri sera, per esempio, il Tg1 ha aperto non con il racconto della corsa al Quirinale e neanche con l’emergenza sanitaria da covid, bensì con un approfondimento sul tasso di occupazione femminile in calo, con tanto di collegamento in diretta con la professoressa Veronica De Romanis. Nella parte finale niente annuncio sanremese di Amadeus (una sorta di format tv, che verrà riproposto anche nelle prossime serate), ma uno spazio di alleggerimento sul novantesimo compleanno della settimana enigmistica. Elisa Anzaldo, tornata da lunedì scorso alla conduzione del Tg1 proprio per volontà della nuova direttrice, ha giocato con Alessandro Bartezzaghi al cruciverba dando vita ad una scenetta deliziosa. Peccato per la gaffe in chiusura (“non togliete mai il Tenero Giacomo, mi raccomando” “eh, l’abbiam mandato in pensione tempo fa’“).