Un errore passato inosservato, ma di portata non certo piccola per un’importante testata come il Tg1, che continua ad essere, anche nelle prime settimane della direzione Maggioni, quella con i notiziari delle ore di punta più visti d’Italia. L’errore in cui è incappata la redazione guidata dall’ex presidente Rai è avvenuto nell’edizione delle 13:30 in cui è stata mostrata come primo titolo una notizia che, come facilmente verificabile e come poi dimostrato dallo stesso corrispondente da Strasburgo, si è rivelata falsa.

“Prima donna Presidente del Parlamento Europeo” è la didascalia che accompagna le immagini della neoeletta Roberta Metsola. “La maltese Roberta Metsola eletta Presidente del Parlamento Europeo, esponente dei Popolari, ricorda David Sassoli: “Lo onorerò battendomi per l’Unione”” sono invece le parole lette da Maria Soave, alla guida del tg delle 13:30; parole dunque che risultano corrette a differenza della scritta in sovraimpressione, evidentemente errata.

A smentire la notizia ci pensa lo stesso Donato Bendicenti con il quale la giornalista del Tg1 si collega per gli ultimi aggiornamenti da Strasburgo:

Ha citato le due donne che hanno ricoperto lo stesso ruolo prima di lei, dunque Simone Veil e poi Nicole Fontaine, dicendo: “L’ultima volta che una donna è stata eletta alla presidenza del Parlamento Europeo era il 1999, sono passati vent’anni e adesso non devono passare altri venti prima che tocchi a qualcun altro dopo di me”.

Con queste parole il corrispondente Rai a messo tacere qualsiasi possibilità che l’elezione di oggi potesse rappresentare la rottura del soffitto di cristallo per una carica che evidentemente già altre volte in passato è stata ricoperta da donne. Come mai nella redazione del Tg1 nessuno si è accorto di questo e anzi è stata creata una falsa notizia (che potremmo anche definire in altri termini fake news) sottolineando che Roberta Metsola sarebbe stata la prima donna eletta a Presidente del Parlamento Europeo?