Mercoledì 24 novembre 2021 sarà una data che nel suo piccolo passerà alla storia: per la prima volta a più di 67 anni dalla sua nascita si insedia al Tg1 una direttrice e non più un direttore. A rompere il soffitto di cristallo è Monica Maggioni, la cui nomina alla direzione della testata dell’ammiraglia Rai è stata confermata lo scorso giovedì dal Consiglio d’amministrazione Rai, in seduta al Centro di Produzione di Napoli.

Per la Maggioni, che è subentrata a Giuseppe Carboni (unico dei direttori uscenti di questa tornata di nomine dei tg a non essere ricollocato), si tratta di un ritorno nella redazione del Tg1, dove aveva lavorato a partire dal 1997 fino al 2013, quando ha assunto la direzione di Rai News 24. Dopo essere stata prima presidente Rai e poi amministratrice delegata di Rai Com, nell’estate 2020 è tornata alla conduzione con Settestorie, che viene poi confermato per le due successive stagioni invernali (ed è infatti tutt’ora in onda su Rai 1 il lunedì sera in seconda serata).

Per la sua prima giornata di direzione al Tg1 il calendario politico ha previsto la conferenza stampa del Premier Mario Draghi con i ministri Roberto Speranza e Maria Stella Gelmini, a seguito del nuovo decreto legge che istituisce il green pass rafforzato per il periodo compreso fra il 6 dicembre e il 15 gennaio 2022. Questa conferenza trasmessa anche da Rai 1 ha portato ad alcuni piccoli cambiamenti nella programmazione di rete: La vita in diretta che ha mostrato la conferenza con il logo del Tg1 però in sovraimpressione è terminata pochi minuti prima delle 19:00, lasciando subito la linea a L’eredità che è andata in onda con una puntata terminata alcuni minuti dopo il solito a causa del ritardo precedente e nonostante non siano stati trasmesse le anticipazioni del Tg1.

Tg1 che a sua volta è partito con una manciata di minuti di ritardo e con un sottopancia mancato per Laura Chimenti. Tutto questo non ha impedito però a Monica Maggioni un breve editoriale per salutare i telespettatori all’inizio di questo suo incarico:

È un grandissimo ritorno a casa questo al Tg1. Faremo un tg che semplicemente vuole raccontare la voce di tutti, anche raccontare quest’Italia che sta cambiando moltissimo dopo questi due anni difficili di pandemia – avete sentito questa sera cosa ancora bisogna fare per mettere in sicurezza la nostra prospettiva di futuro. Vi racconteremo anche molto mondo perché ormai – lo sappiamo, lo sapete – le cose che accadono molto lontane da noi ci riguardano direttamente e aggiungeremo un po’ di contesto, perché almeno insieme ai fatti cercheremo di capire insieme perché le cose succedono. Tutto con un’unica certezza, che essere in questo studio, che fare il Tg1 comporta grandissima responsabilità innanzitutto verso voi che ci guardate. Ci proveremo tutti insieme con la redazione del Tg1.