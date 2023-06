Uno dei primi file che sono stati presi in considerazione dalla nuova dirigenza Rai è stato quello del mattino di Rai1. Complice il Viva Rai2 di Fiorello, ma non solo quello naturalmente, l’esperimento di Tgunomattina messo in campo dalla vecchia dirigenza della tv pubblica non è andato bene. Ascolti ad una cifra non sono certamente tollerabili per la rete ammiraglia della televisione di Stato. L’esperienza di Tgunomattina, conduttori compresi, sarà quindi archiviata. Si stanno studiando quindi nuove soluzioni dapprima per l’estate ormai alle porte e poi -sopratutto- per l’autunno.

Per l’estate intanto dalle parti del Tg1 si stanno studiando varie correzioni. La Rai è propensa, per prima cosa, a ridare lo spazio che va dalle 8.30 alle 9 alla rete. La nuova edizione di Unomattina estate guidata da Tiberio Timperi e Serena Autieri dunque potrebbe partire alle ore 8:30, guadagnando cosi mezz’ora. Tgunomattina estate, rassegne stampa ed edizioni di Tg a parte, dovrebbe posizionarsi dalle 7:15 e fino all’edizione delle 8 del Tg1.

Idee più precise e definitive si sapranno la settimana prossima, che sarà decisiva anche per il capitolo conduzione. Si è letto di una conduzione affidata a Giorgia Cardinaletti. Al momento però niente è stato deciso. Decisioni definitive, come detto, nella settimana a venire. Di sicuro l’impostazione estiva sarà replicata anche per l’autunno. Certo che tutto sarebbe più semplice, parlando della prossima stagione televisiva, se Fiorello passasse su Rai1. Come sappiamo l’ultima parola è di Rosario. Viva via Asiago 10 potrebbe andare in onda subito dopo il Tg1 delle 7 e fino al Tg1 delle ore 8. In questo modo con il traino dello showman siciliano il Tg1 vincerebbe naturalmente la sfida con il Tg5 delle 8.

E’ partita cosi la fase di corteggiamento da parte del Tg1 per riportare Fiorello su Rai1, che sarebbe il suo alveo naturale. Si sta cercando di ricomporre lo strappo avvenuto lo scorso anno a seguito di quello sciagurato comunicato del CDR del Tg1. D’altronde tanta acqua è passata sotto i ponti da allora. E’ cambiato nel frattempo sia il CDR che il direttore del Tg1. Gian Marco Chiocci ha capito fin da subito l’importanza di avere Fiorello come traino del proprio Tg.

Come segno di riappacificazione oggi Fiorello sarà in studio nell’edizione delle 13:30 del Tg1 (stasera c’è l’Inter nella finale di Coppa dei campioni) . La presenza di oggi di Fiorello (ultima televisiva prima dell’oblio vacanziero) è dunque un ulteriore segnale di riavvicinamento con il Tg1. Riavvicinamento già iniziato per altro nei giorni scorsi attraverso i numerosi servizi che il Tg della rete ammiraglia gli ha dedicato.

Un corteggiamento sponsorizzato anche dall’AD Rai Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi. Se questo basterà per vedere finalmente Viva via Asiago 10 su Rai1, questo lo scopriremo solo da novembre, quando il programma tornerà in onda (abitanti di via Asiago permettendo).