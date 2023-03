E’ stato eletto nelle scorse ore il nuovo comitato di redazione del Tg1. Sono stati resi noti i risultati delle votazioni che hanno totalmente rivoluzionato l’organismo di rappresentanza sindacale del primo telegiornale italiano. Sono stati eletti Elisabetta Abbate, che ha ottenuto 50 voti, Caterina Proietti che ne ha ottenuti 48 e Giovanna Cucè che ha avuto 44 preferenze. Primo dei non eletti è risultato Vincenzo Guerrizio che ha ottenuto 32 voti. I votanti sono stati 129, schede nulle 1, nessuna scheda bianca.

Viene totalmente rivoluzionato dunque il Comitato di redazione del Tg1 che prima era composto da Leonardo Metalli, Roberto Chinzari e Virginia Lozito. Ricordiamo che il precedente Comitato di redazione del Tg1 era salito agli “onori” delle cronache per quel -poco fortunato- comunicato sindacale in cui esprimeva la sua contrarietà rispetto all’operazione Viva via Asiago 10 che avrebbe portato lo show del mattino di Fiorello su Rai1, fra le 7:15 e le 8:00. Ricordiamo alguni passaggi di quel comunicato:

“Il Cdr del Tg1 esprime tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell’apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da Fiorello, al posto di quasi un’ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina…. Come Cdr siamo consapevoli che questa decisione semplicemente non può essere accettata, né tantomeno imposta, e rappresenta uno sfregio al nostro impegno quotidiano“.

Ecco proprio la parola “sfregio” davvero brutta e di cattivo gusto, è stata probabilmente la causa scatenante della decisione poi di Fiorello e di Carlo Fuortes di mandare in onda il programma su Rai2, con l’attuale titolo “Viva Rai2“. Fiorello ha avuto poi modo di commentare quella parola in una dichiarazione:

“Capisco i giornalisti del Tg1 e capisco difendere il proprio spazio. Penso che sia stato poco elegante il comunicato. Per il resto avevano ragione su tutto. Magari bastava una telefonata. Invece leggere dalla sera alla mattina quella roba lì scritta così con una parola molto brutta ‘a sfregio’. No, è stato poco elegante. Ma nessun problema abbiamo scelto la sera stessa di spostarci di canale. Abbiamo anche valutato Rai5.”

Da ieri però il Tg1 ha un nuovo Comitato di redazione nelle persone di Elisabetta Abbate, Caterina Proietti e Giovanna Cucè. Quel comunicato dello scorso autunno probabilmente non ha portato fortuna al precedente terzetto dell’organismo sindacale del Tg1, mentre Fiorello con il suo Viva Rai2 sta collezionando ascolti altissimi, con una media di oltre il 18% di share nell’ultima settimana di messa in onda. Alla fine, come si usa dire, il tempo è galantuomo.