Manchester City-Inter, è il giorno della verità. Questa sera a Istanbul andrà in scena la finale di Champions League, con la squadra allenata da Simone Inzaghi impegnata a vivere da outsider un momento storico. I favori del pronostico sono per gli inglesi di Pep Guardiola, ma a maggior ragione in un campo di calcio tutto può succedere. Il club azzurro è il terzo italiano a giocarsi una finale europea, dopo la Roma (Europa League) e la Fiorentina (Conference League). La speranza è che stasera l’esito sia più fortunato.

Manchester City-Inter in diretta tv in chiaro

La partita di questa sera, sabato 10 giugno 2023, sarà trasmessa in diretta dallo Atatürk Olimpic Stadium su Canale 5 (sarà visibile anche in live streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity). Calcio di inizio alle ore 21.00, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Il pre partita di Mediaset inizierà su Italia 1 alle 19.00 con Benedetta Radaelli alla guida di un’edizione speciale di Studio Aperto Mag e proseguirà alle ore 19.30 sul Canale 20 e su Mediaset Infinity; in studio Christian Panucci, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Alle 20.45 la palla passerà a Canale 5 con Alberto Brandi.

Inviati sul campo per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio saranno Francesca Benvenuti, Alessio Conti, Marco Barzaghi e Daniele Miceli. Il post partita sarà proposto su Canale 5.

Manchester City-Inter in diretta tv su Sky

Manchester City-Inter sarà trasmesso in diretta anche da Sky per i suoi abbonati, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con Gianluca Di Marzio, Gianluigi Bagnulo, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi in collegamento da bordocampo.

Dalle 19.30, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW, pre e post-partita con Champions League Show direttamente dall’Ataturk Stadium. In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti. Confermati Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso, direttamente dal campo di gioco. Spazi news affidati a Mario Giunta.